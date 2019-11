Havnaa fikk vekttrøbbel: – Jeg begynte jo å lure

Kai Robin Havnaa (30) ble stresset da han under innveiingen plutselig lå over vektgrensen på 90,7 kilo før lørdagens møte med argentinske Mariano Angel Gudino (31) i Ekeberghallen.

For mindre enn 10 minutter siden







– Jeg har en vekt på hotellrommet mitt som viste 90,5 kilo, så kommer jeg ned her, og veier 91 et eller annet, sier Havnaa til VG etter det som ble en noe stressende affære for den norske cruiservekteren.

For vekta som sto på scenen på Hard Rock Café i Oslo sentru, viste godt over 91 kilo.

Husker du denne saken? Skjeller ut Brækhus etter vektkaos: – Burde skamme seg

Havnaa kastet først treningsbuksen, og da viste vekten 90,9 kilo – 200 gram over kravet. Men mens kollega Katharina Engene Thanderz veide inn var han en tur på do, og fikk ut de nødvendige dråpene som senket ham under kravet. Dermed er alt i orden.

KLARE TIL KAMP: Kai Robin Havnaa (t.v.) og Mariano Angel Gudino. Foto: Team Sauerland

les også Thanderz får hilsen fra verdensmesteren – håper på nordisk superkamp

– Da har jeg lært at jeg skal ha to-tre vekter tilgjengelig, sier Havnaa med et smil og legger til:

– Jeg begynte jo å lure på hva det her var for noe, men så var det altså vekten som var feil.

Motstander Gudino veide inn på nøyaktig 90,7 kilo. Havnaa er ubeseiret og har 15 seirer (13 på knockout), mens Gudino har 13 seirer og tre tap så lang i karrieren. Argentineren tok kampen på kort varsel etter at Al Sands trakk seg fra det planlagte oppgjøret.

– Dersom Kai Robin ikke hadde klart vekten, så hadde han hatt to timer på seg til å komme under. Hvis han da ikke hadde klart det, så måtte han kommet frem til en avtale med Gudino – hvis ikke, så hadde kampen blitt avlyst, sier promotor Nisse Sauerland til VG.

GÅR HOVEDKAMPEN: Katharina Engene Thanderz (t.v.) og Danila Ramos avbildet på fredagens innveiing. Foto: Team Sauerland

Havnaa og Gudino går nest siste kamp på lørdagens stevne i Ekeberghallen, som sendes på Viasat 4 og Viaplay.

Hovedkampen er nemlig mellom Thanderz og brasilianske Danila Ramos. Da Ramos entret vekten viste den 58,1 kilo, mens Thanderz veide en halv kilo mer.

De to skal kjempe om «interim»-beltet til WBC i super fjærvekt – der de må være under 59 kilo. Vinneren av oppgjøret etter alt å dømme en kamp mot verdensmesteren i forbundet – for øyeblikket er det finske Eva Wahström.

Alexander Hagen, Bernard Angelo Torres, Kevin Melhus og Kent Erik Bådstad skal også bokse på stevnet.

Publisert: 15.11.19 kl. 17:53







Mer om