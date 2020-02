SNART TILBAKE: Emil Weber Meek avbildet etter trening i Las Vegas nylig. Foto: Chris Unger, UFC

Meek blir pappa – gjør UFC-comeback

Emil Weber Meek (31) går til helgen skjebnekamp mot australske Jake Matthews (25) i New Zealand. Samtidig venter han og samboer Andriane Lafayette Skentos (32) barn.

Nå nettopp

– Etter ti uker i Las Vegas er jeg i monsterform, og vi har satt en ny standard denne gangen, sier Meek til VG.

– Jeg kan ikke få understreket nok hvor sikker jeg er på seier. Nå er alt perfekt, absolutt alt. Jeg er ikke bare kommet til New Zealand for å vinne, men for virkelig å gjøre et statement, legger 31-åringen til.

Den norske MMA-profilen vet godt at han er under et voldsomt press når det kommer til fremtiden i UFC, MMA-sportens svar på Champions League. Og han svarer kontakt på spørsmålet han har fått «tusen ganger» den siste tiden:

– Føler du at dette er «vinn, eller forsvinn» fra UFC nå?

– Det er bare «vinn» for meg!

YouTube: Valhalla Journey – følg Meek i oppkjøringen til comebacket

GODT TRENT: Emil Weber Meek har ikke slurvet med hverken kostholdet, eller vekttreningen, før comebacket. Dette bildet er fra UFC Performance Institute i Las Vegas. Foto: Chris Unger, UFC

Det er over tre år siden han vant en kamp i organisasjonen, debuten mot Jordan Mein, og siden da har han tapt to kamper. Det første var mot nåværende weltervektmester Kamaru Usman.

Tap nummer to kom mot langt mer ukjente Bartosz Fabianski i en kamp Meek har sagt at han aldri burde tatt.

Derfor har han på mange måter gått for en helt ny start, og fått tommel opp fra UFC-ledelsen til å vente med comebacket. Meek forteller at han sammen med teamet sitt la en plan sist sommer.

– Daniel Franck sa til meg en gang: «Faster alone, longer together!». Nå har jeg et solid team rundt meg. Vi kom frem til at en oppkjøring i Las Vegas var det beste. Uten min manager Per Meland, og hovedsponsor Betsafe, hadde ikke dette vært mulig. Jeg er ekstremt takknemlig. Jeg har trent med de beste og mest solide fighterne i Las Vegas. Det har vært mange brutale økter, forteller Meek.

Han har oppholdt seg i «kampsporthovedstaden» siden før jul, og trent på UFC Performance Institute. Der har han blant annet fått kyndig hjelp av den tidligere UFC-profilen Gray Maynard, som nå er blitt 40 år gammel. Spesialfeltet hans er bryting, og det er der Meek har hatt størst problemer i sine siste kamper.

– Maynard har satt sammen campen for meg, og han blir med meg i hjørnet i New Zealand. Jeg har vært på jakt etter en trener som kan løfte gamet mitt til toppen av verden. De to siste matchene i UFC tapte jeg mot brytere, etter denne oppkjøringen skjer ikke det igjen, lover Meek.

NYTT KAPITTEL: Thomas Rønning Formo (t.h.) og Emil Weber Meek har hatt et tett samarbeid helt siden Meek startet sin MMA-karriere for 10–12 år siden. Foto: Chris Unger, UFC

Han har trent jevnlig med profiler som Kevin Lee, Johnny Case, danske Mark O. Madsen, Montell Williams og ikke minst UFC-legenden Diego Sanchez – mannen som vant den aller første utgaven av The Ultimate Fighter i 2005.

I tillegg har hans mangeårige venn og treningskamerat Thomas Rønning Formo vært med nesten hele veien, og han skal stå i hjørnet til Meek sammen med Maynard.

– Det har vært en ære å jobbe med Emil, og det mener jeg virkelig. På hver eneste trening har han overrasket meg med sin arbeidsmoral, sine ferdigheter, lærevilligheten og at han er en atlet. Han gjør trenerjobben lett, roser Maynard.

Blir pappa

For få dager siden ankom han Auckland, New Zealand, der han altså skal i aksjon på UFC-stevnet neste helg. Meeks samboer, Andriane Lafayette Skentos, har vært med til Las Vegas, men er nå hjemme i Norge. For kort tid siden offentliggjorde paret at de venter barn sammen.

– Terminen for når barnet kommer får være hemmelig inntil videre, sier Meek hemmelighetsfullt.

Nå har han full fokus på kampen mot Matthews.

– Jeg skal vinne kampen for den lille i magen, lover Meek som fikk sitt store internasjonale gjennombrudd da han vant mot brasilianske Rousimar Palhares i mai 2016.

Se dokumentarfilmen om kampen som gjorde Meek til UFC-fighter:

Publisert: 18.02.20 kl. 08:56

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser