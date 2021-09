«DE FIRE STORE»: Anthony Joshua (øverst til venstre) barker sammen med Oleksandr Usyk (øverst til høure) i London i kveld. I Las Vegas skal Deontay Wilder (t.v.) og Tyson Fury snart møtes for tredje gang.

Nå smeller det i tungvektsklassen: − Endelig er de store profilene tilbake

I løpet av to uker må verdens beste tungvektere Anthony Joshua (31) og Tyson Fury (33) vinne hver sin kamp for at det etterlengtede «monsteroppgjøret» skal bli en realitet. Det blir ikke enkelt.

– Det blir noen veldig spennende kamper, og jeg mener de er helt åpne, sier tidligere proffbokser og boksekommentator Thomas Hansvoll til VG.

Han understreker at det de siste årene har vært en tungvektsdivisjon med en helt annen bredde og spenning enn for seks-syv år siden.

– Endelig er de store profilene tilbake i tungvektsklassen. Det er egentlig sånn jeg synes det skal være. Det er de største gutta og de mest interessante kampene, mener Hansvoll.

I toppen av den historisk sett mest populære vektklassen er det tettere enn på lenge. Joshua skal møte Oleksandr Usyk i London lørdag og Fury møter altså Wilder for tredje gang om et par uker.

I tillegg er profiler som Andy Ruiz, Dillian Whyte og Joseph Parker helt i vannskorpen.

«JOKER»: Andy Ruiz vant på knockout mot Anthony Joshua i 2019. Amerikaneren er også en stor profil i tungvektklassen.

– Svakheter

– Jeg tviler på at Usyk kan slå Joshua på knockout, men han er så teknisk bra og sterk at han kan ta dette på poeng, selv om Joshua bokser på hjemmebane, mener Hansvoll.

Lørdag kveld fylles Tottenham Hotspur Stadium i London opp med boksefans, og de fleste av dem vil støtte Joshua.

– Joshua har sine svakheter, men jeg tror absolutt at han tar denne kampen seriøst, legger Hansvoll til.

Joshua vokste opp i Watford, tok OL-gull i super tungvekt på hjemmebane i London i 2012 og har siden da hatt en imponerende proffkarriere som har sikret ham tre av de fire store VM-titlene i tungvekt.

Riktignok mistet han dem med et overraskende knockout-tap mot amerikanske Andy Ruiz i 2019, men tok dem tilbake seks måneder senere. I desember i fjor knocket han ut Kubrat Pulev, og nå er det ukrainske Usyk som står i motsatt hjørne.

Usyk tok også OL-gull i London for ni år siden – i tungvekt. Siden da har han hatt en enorm proffkarriere – ubeseiret på 18 kamper.

Fakta om bokserne Anthony Joshua Kallenavn : AJ

Fra : Watford, England

Alder : 31

Høyde : 198

Vekt : 109,2 kg (mot Pulev desember 2020)

Amatørkarriere : OL-gull og VM-sølv i super tungvekt

Proffkarriere : 24 seirer (22 KO) – ett tap

Har VM-beltene til WBA, IBF, WBO i tillegg til det mindre forbundet IBO. Oleksandr Usyk: Kallenavn : The Cat

Fra : Simferopol, Ukraina

Alder : 34

Høyde : 198

Vekt : 98,5 kg (mot Chisora i oktober 2020)

Amatørkarriere : OL-gull, VM-bronse og VM-gull i tungvekt. EM-bronse i mellomvekt, og EM-gull i lett tungvekt.

Proffkarriere : 18 seirer (13 KO) – ingen tap.

Hadde tidligere alle de fire store VM-beltene (WBC, WBA, IBF og WBO) i cruiservekt. Har vunnet to kamper etter at han gikk opp til tungvekt. Tyson Fury: Kallenavn : The Gypsy King

Fra : Manchester, England

Alder : 33

Høyde : 206 cm

Vekt : 123,8 kg (mot Wilder i februar 2020)

Amatørkarriere : Nasjonal mester i 2008 i super tungvekt, EM-sølv i junior-EM og VM-bronse i junior VM i super tungvekt.

Proffkarriere : 30 seirer (21 KO), en uavgjort – ingen tap

Har tidligere hatt tre store VM-belter (WBA, IBF, WBO), men ble fratatt dem av flere grunner – bl.a. inaktivitet. Har nå WBC-tittelen og er i tillegg lineær tungvektsmester. Deontay Wilder: Kallenavn : The Bronze Bomber

Fra : Tuscaloosa, Alabama, USA

Alder : 35

Høyde : 201 cm

Vekt : 104,8 kg (mot Fury i februar 2020)

Amatørkarriere : OL-bronse i tungvekt.

Proffkarriere : 42 seirer (41 KO), én uavgjort – ett tap.

Hadde WBC-tittelen i tungvekt fra 2015 og forsvarte den i ti kamper til han tapte mot Fury i fjor. Vis mer

De 16 første kampene var i cruiservekt. Da han hadde gjort rent bord og sikret seg alle VM-titlene, og forsvart dem mot Tony Bellew i november 2018, så gikk han opp i tungvekt.

Corona-epidemien har bidratt til at det bare er blitt to kamper, men han tok en grei poengseier mot Dereck Chisora i oktober i fjor, og Usyk er fullt kapabel til å skape store problemer for Joshua.

Møtes for tredje gang

Uansett utfall av storkampen i London, så er det knyttet stor spenning til oppgjøret i Las Vegas 9. oktober – natt til 10. oktober norsk tid.

Tyson Fury har det fjerde beltet, som Joshua mangler i sin samling, og i tillegg til WBC-tittelen står den såkalt «lineære» tittelen på spill. Det er rekken av tungvektsmestere tilbake til 1800-tallet uavhengig av belter.

Ring Magazines tungvektsranking: Tyson Fury, England Anthony Joshua, England Deontay Wilder, USA Dillian Whyte, England Joseph Parker, New Zealand Andy Ruiz, USA Luis Ortiz, Cuba Michael Hunder, USA Oscar Rivas, Colombia Joe Joyce, England Oleksandr Usyk, Ukraina * Usyk har bare to kamper i tungvekt, og var tidligere toppranket i cruiservekt. * Kilde: Ring Magazine Vis mer

Fury sikret seg den da han slo Vladimir Klitsjko i 2015, og 33-åringen med kallenavnet «The Gypsy King» har fortsatt ikke tapt en profesjonell boksekamp.

Det var riktignok ekstremt nære på da han ble slått ned to ganger av amerikanske Deontay Wilder i det første oppgjøret mellom de to i 2018. På utrolig vis kom den 206 cm høye briten seg på bena, og oppgjøret endte uavgjort.

I returkampen mot Wilder i februar i fjor var Fury overlegent best og vant på teknisk knockout i syvende runde.

Alt lå dermed til rette for at det skulle bli en svært etterlengtet kamp mellom de to britene Fury og Joshua, og avtalen var angivelig signert, da teamet rundt Wilder fikk medhold i at det måtte bli et tredje oppgjør mot Fury.

– Både Usyk og Wilder kan «krasje» den kampen alle snakker om. Fury var imponerende mot Wilder sist, men sistnevnte må ha lært av det og ha en annen tilnærming nå. Wilder har en slagkraft som alle skal passe seg for, mener Hansvoll.

PS! Helgens kamp mellom Joshua og Usyk sendes på strømmetjenesten DAZN.

