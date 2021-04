MÅTTE SYS: Mindaugas Gedminas fikk et dypt kutt over venstre øye. Nå taper han verdifull tid frem mot OL-kvalifiseringen FOTO: PRIVAT

Kutt-trøbbel for OL-håpet: − Har ikke tid til dette nå

Den OL-aktuelle bokseren Mindaugas Gedminas (24) pådro seg et kutt i fredagens kamp mot Sam Hickey, og skaden kan i verste fall skape store problemer med tanke på OL-kvalifiseringen i juni.

Av Per Opsahl

Publisert: Nå nettopp

Det startet da også veldig bra i oppgjøret mot skotske Hickey, og etter to av tre runder lå nordmannen foran på poeng. Men i tredje runde smalt det, bokstavelig talt.

– Vi kom litt tett på hverandre, og så skallet vi. Jeg fikk kuttet, og dommeren stoppet kampen. Det var fryktelig surt når jeg hadde det så morsomt, og gjorde en såpass god kamp, sier Gedminas til VG på telefon fra Serbia.

– Han måtte sy fire sting med en gang. Nå må vi bare få ham hjem til Norge og til leger som er eksperter på å få dette til å gro skikkelig, sier sportssjef i Norges Bokseforbund Per Arne Skau til VG.

OL-HÅP: Mindaugas Gedminas kan bli den første norske bokseren i OL siden 1996. FOTO: PRIVAT

Han er med Gedminas til World Cup-stevnet der det norske boksehåpet skulle få verdifull kamptrening før den meget viktige OL-kvalifiseringen i Paris.

Nå blir det en kamp mot klokken for å bli helt klar til møtet med russiske Gleb Bakhsi i 75-kilosklassen.

– Han har ikke tid til dette nå, egentlig. Nå ryker det en turnering til han der han skulle fått verdifull matching. Dette var fryktelig synd, men det er utrolig morsomt å se i hvor god form han er, sier Skau.

Planen var å få med seg to-tre kamper i løpet av helgen, i tillegg til verdifull sparring. Nå må han i beste fall holde seg unna sparring i 10–12 dager. Frykten er at det skal bli enda lenger, ettersom han nylig hadde et kutt på nøyaktig samme sted over det venstre øyet.

– Jeg er ikke så bekymret, for jeg fikk bekreftet at jeg er i veldig god form. Jeg må bare få hjelp og råd slik at dette ikke skal sprekke opp igjen, sier hovedpersonen optimistisk.

Gedminas imponerte voldsomt i den opprinnelige OL-kvalifiseringen i mars i fjor, men så brøt det totale corona-kaoset ut. Dersom han til slutt klarer å kvalifisere seg, så blir det første gang Norge har en bokser i OL siden Jørn Espolin Johnson var med i Atlanta i 1996.