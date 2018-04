Brækhus får knockoutbokser og skuespiller som ny trener: – Jeg beundrer henne!

NY BRÆKHUS-SJEF: Nederlandske Lucia Rijker har spilt i flere filmer, og Cecilia Brækhus omtaler henne som tidenes beste kvinnelige bokser. Dette bildet er fra 2005. Foto: LAURA RAUCH / AP

SANTA MONICA, LOS ANGELES (VG) I helgen starter Cecilia Brækhus (36) samarbeidet med sin nye trener – nederlandske Lucia Rijker (50).

– Hun har en vidunderlig bokseteknikk og en fantastisk ro i ringen som jeg beundrer. Nå er hun blitt boksetrener, sier Brækhus til VG.

Brækhus venter fortsatt på beskjed om hun skal bokse i Las Vegas, eller Los Angeles om tre uker. Brækhus faste trenger, Johnathon Banks, er for tiden opptatt med den svenske tungvekteren Adrian Granat.

– Da valgte jeg å spørre Lucia. Hun reiser fra Nederland, og kommer hit nå straks. Planen var at hun skulle hjelpe meg opp mot kampen 5. mai. Uansett om det blir kamp, eller ikke, skal vi samarbeide fremover, sier Brækhus til VG.

Fakta Trenerne til Brækhus i proffkarrieren: Helge Wærøy 2007-2008

Ulli Wegner og Georg Bramowzki 2008-2014

Otto Ramin 2014-2015

Johnathon Banks 2015 –

Lucia Rijker 2018-

Brækhus har 32 seirer (ni knockout og null tap i proffkarrieren. Hun har weltervektbeltene i forbundene WBA, WBO, WBC, IBF og IBO.

– Stilte hun noen krav for å trene deg?

– Ja, hun er en veldig spirituell person og blitt buddhist. Jeg fikk et skjema med spørsmål, og noen av dem var ganske spirituelle. Det er noe jeg synes er spennende å utforske, sier Brækhus med et smil.

Rijker er ikke hvem som helst. Hun var selv kickbokser og proffbokser på 90-og 2000-tallet. Av den brutale sorten. Ricjker vant alle sine 17 profesjonelle boksekamper, 14 av dem på knockout. Hun gikk den siste av dem i 2004, og det ble aldri noe av et stormøte med Laila Ali, eller Cristy Martin – to profiler på samme tid.

Rijker er også kjent fra boksefilmen Million Dollar Baby som vant flere Oscar-statuetter i 2004.

Der spiller hun blant annet sammen med Hilary Swank og Clint Eastwood. Hun spilte i Star Trek i 2009, og har hatt roller i flere filmer og TV-serier.

– Det at Johnathon trakk seg er litt hell i uhell. Jeg er kjempefornøyd med samarbeidet vårt, men jeg har alltid vært nysgjerrig på å jobbe med Lucia. Rett og slett fordi hun i mine øyne er verdens beste kvinnelige bokser gjennom tidene. Selvfølgelig er jeg nysgjerrig på å komme bak fasaden der, sier Brækhus fornøyd.

Drømmer om USA-gjennombrudd

Brækhus har et klart mål om å slå igjennom i USA, og kommer til å bokse på stevnet til verdens beste herrebokser, uansett vektklasse, Gennady Golovkin. Om det blir nå 5.mai, eller senere i 2018 er uvisst. Men promotor Tom Loeffler bekrefter at Brækhus skal få gå kamper på stevner som sendes på storkanalen HBO.

– Hvor høyt kommer du og Rijker til å score på girlpower-skalaen?

– Den kommer til å sprenges! Mange kommer nok til å synes dette er kult, men jeg må få presisere at grunnen til at jeg valgte henne er fordi jeg beundrer henne som fighter, og det hun har oppnådd og gjort for kvinneboksingen.

