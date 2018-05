Brækhus uten TV-avtale – fridde til norske fans: – Håper dere vil se på meg

Publisert: 03.05.18 11:20 Oppdatert: 03.05.18 11:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-05-03T09:20:00Z

LOS ANGELES (VG) Det var en følelsesladet Cecilia Brækhus (36) som gikk på podiet og snakket på pressekonferansen i går kveld. Under tre døgn før kampen er det fortsatt ingen norsk TV-avtale på plass.

Det var folksomt da Brækhus, og kollega Gennady Golovkin, holdt pressekonferanse på Sheraton Gateway Hotel like ved flyplassen i Los Angeles i går kveld.

Promotorlegenden Don King var også på plass, og 86-åringen styrte det aller meste av showet med mye prat, tilrop og latter .

Sirkuset var for alvor i gang i forkant av det som Brækhus håper skal bli hennes store gjennombrudd i USA.

Så slapp da også den norske stjernen til innimellom frasene til King, og hun henvendte seg blant annet til fansen hjemme i Norge.

– Jeg håper at alle norske fans ... Dette er veldig emosjonelt for meg. Det er midt på natten i Norge, og jeg håper dere vil se på meg, være stolt av at jeg skaper historie, sa Brækhus.

Kl. 05.00 søndag morgen, norsk tid, skal hun bokse sin 33. proffkamp. Amerikanske Kali Reis er motstander for ubeseirede Brækhus, og kampen vises på den amerikanske storkanalen HBO. Det er første gang i kanalens over 40-årige historie at en kvinnekamp er en del av direktesendingen.

– Mitt største ønske er at dette skal åpne dørene for flere kvinnekamper på HBO i fremtiden, sa Brækhus.

– Jeg kan ikke vente. Jeg og Kali Reis lover å lage et flott show, så takk alle sammen, sa Brækhus til applaus fra salen.

Avgjøres i dag?

Men det er under tre døgn til hun skal gå kamp, og fortsatt er det ikke avklart hvem som skal sende kampen hjemme i Norge.

Viasat har samarbeidet med Brækhus i mange år, men kampen mot Reis ble for sent bekreftet til at kanalen kunne sette opp sitt «pay-per-view» format, og det faktum at kampen går svært tidlig på morgenen i Norge har også gjort det vanskelig.

VG har ikke fått svar fra IMGs Kristian Hysén, som forhandler de norske TV-rettighetene på vegne av Brækhus, og hovedpersonen selv i tillegg til K2 Promotions henviser bare til IMG.

Men tidligere denne uken garanterte Tom Loeffler i K2 Promotions at norske TV-seere vil få muligheten til å se Brækhus i aksjon. Etter det VG erfarer, så er både tradisjonelle TV-kanaler, og andre aktører fortsatt aktuelle.

Det blir trolig tatt en beslutning i løpet av dagen.

– Himmel eller helvete

Selv om den norske TV-avtalen henger i luften, så koste Brækhus seg på pressekonferansen i går.

Oppstyret og oppmerksomheten ser ut til å «trigge» 36-åringen, som går inn i et nytt kapittel i karrieren.

– Det er den største boksescenen man kan komme på. det er det som er så fantastisk med idretten min. Du går inn med alt i potten, og enten så er det himmel eller helvete. Denne gangen har det vært full klaff. Men må jeg virkelig levere i ringen mot Reis, sa Brækhus til VG i går kveld.

Denne artikkelen handler om Kampsport

Boksing

Cecilia Brækhus