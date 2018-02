EN PRESSET LEGENDE: Lyoto Machida går en meget viktig kamp i Brasil i natt. Her fra en kamp i 2013. Foto: Jae C. Hong / TT / NTB Scanpix

UFC-analyse: «Dragen» med ryggen mot veggen

Publisert: 03.02.18 16:00

KAMPSPORT 2018-02-03T15:00:49Z

Sjeldent har det vært en klarere «vinn-eller-forsvinn»-kamp i UFC når den gamle legenden Lyoto Machida (39) har ryggen mot veggen mot Eryk Anders (30).

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

Lyoto «The Dragon» Machida er et av de distingverte og eldgamle navnene i MMA. Hvor mange aspirerende MMA-utøvere opp gjennom tiden vokste ikke opp med drømmer om klassisk kampsport og kunne tenke seg å ta kallenavnet «The Dragon». Går ikke dessverre.

Alle vet at Lyoto Machida er «Dragen».

Kallenavnet skjemmer ingen

Finnes det noe stiligere kallenavn for en kampsport-utøver? Kanskje noen få kan konkurrere. Du har Rua-brødrene, som heter «Shogun» og «Ninja». Upåklagelig det. Vi har «Rampage» og «The Spider». En viktig del av det å ha et godt kallenavn er at kallenavnet må kunne ta plassen til det ekte navnet. Du kan si Rampage og mene Quinton Jackson fordi Quinton Jackson er best kjent som Rampage.

Old School-kallenavn er vanligvis bedre enn dagens kallenavn. Kallenavnene er ganske trend-basert også. Det er derfor vi har hele seks utgaver av «the Spartan» i UFC, der fire av dem var unge og påvirkelige (18-19 år) da filmen 300 kom ut. Men kallenavn-bøtta går også tom.

Noen tyr til merkelige valg, som å stave «Spider» som «The Spyder» eller «the Chosen One» som «Chosyn-1», ja, jeg ser på dere Jonavin Webb og Jamie Yager. Noen går for den kallenavnfrie løsningen. Stipe Miocic og Cain Velasquez lar navnene stå uten kallenavnpryd. Andre går for kallenavn som «Ya boi».

Eksempelet «Ya boi» – løst oversatt til «kompisen din» – er ikke tatt ut av intet. Det er kallenavnet på Dragens neste motstander. Gjett om jeg følte meg som en bebrillet streiting i forsøket på å oversette uttrykket «Ya boi». Jeg skal aldri igjen klage over norske tekster i tv-serier etter dette.

Ya boi «Drakedrepar»

The Dragon møter Ya boi i natt. Det føles vondt å skrive det. Det føles liksom ikke den ærverdige MMA-karrieren til Lyoto Machida verdig. Så: hvordan kom vi oss hit? Svaret er en kombo av USADA og alder – eller en overreaksjon.

Det er selvsagt også mulig at vi overreagerer ved å kalle dette en «ryggen-mot-veggen»-kamp. Dragen kan jo sluke «kompisen din» og snu hele greia. Han kan vise oss hvor game han egentlig er og at han kan finne på å gjøre et tredje og siste tittelløp, men det er lite sannsynlig.

Lyoto Machida har nemlig aldri tapt tre på rad før. Tre på rad er en varsellampe i hvilken som helst sport, men særlig i MMA. Når Lyoto i tillegg nærmer seg førti års alder med stormskritt er det en klar varsellampe. Når Lyoto nylig har avtjent en 18 måneders suspensasjon gitt ham av USADA, UFCs antidopingpartner, for bruk av en slags steroide , så er det en varsellampe. Vi har et blinkede dash folkens.

Hvilken motstander er Ya boi?

Det er ikke mange kampene siden Lyoto Machida utfordret for mellomvektstittelen. Nå møter han en motstander med to UFC-kamper bak seg som ingen har hørt om. Eryk Anders må være et ofringslam her. Det er kun én annen måte å se det på.

Det eneste andre mulige er at «Ya Boi» har et såpass stort potensiale at de vil bruke opp den lille glansen som fortsatt ligger over karrieren til Lyoto Machida før det er tomt. UFC-legenden mot den ukjente nykommeren uten spesielle interessante kjennetegn er såpass ekstremt at det svaret må være ett av disse to ekstreme. Kampen hverken er det ene eller det andre av dette, betyr det at UFC matchmaker i blinde, og det tviler jeg på.

Machida har virkelig ryggen mot veggen. Taper han denne er det en viss sannsynlighet for at han trekker seg tilbake. Vil noe av Machidas glans gni av på «kompisen din» Eryk Anders dersom han skulle vinne? Kanskje en liten smule. Vil det være nok til å plassere Anders i topplistene i mellomvektsdivisjonen? Tviler.

Men mandag kan plutselig «The Dragon» være tilgjengelig igjen for unge MMA-utøvere.

Og «Ya boi» opptatt.