Havnaa etter knockoutseier på hjemmebane: – Magisk

Publisert: 03.02.18 23:36

KAMPSPORT 2018-02-03T22:36:45Z

ARENDAL (VG) Kai Robin Havnaa (29) var knusende overlegen mot tsjekkiske Daniel Vencl (39), og vant på knockout i andre runde etter et voldsomt høyreslag.

– Jeg har visualisert mange ganger å gå inn her, men det ble et mye bedre trykk enn jeg hadde trodd. Jeg har gått kamp foran 10.000 i Oslo Spektrum, men følte det mye mer på kroppen her - heldigvis på en god måte. Man vet aldri hvordan man reagerer, men dette var enda et steg opp for meg, sier Havnaa til VG.

Det var 2000 tilskuere på plass i Sør Amfi. Sportslig sett var ikke stevnet all verden, og hovedkampen med Havnaa sto i fare da motstander nummer to trakk seg for et par dager siden.

Inn på kort varsel kom tsjekkeren Vencl med ni seirer og fem tap på merittlisten.

– Jeg er glad det ble kamp, og jeg er glad det ble en motstander som var godt trent, sier Havnaa og utdyper:

– Forrige gang jeg gikk kamp var mot en «tjukkas», og da ble det åtte tøffe runder. Nå gikk jeg mot en som så ut som en bodybuilder, og han jeg møtte i min tredje kamp så ut som en bodybuilder. Det ble også avsluttet tidlig.

– Men folk blir aldri fornøyde enten det handler om kroppen, eller hva det måtte være. Det handler først og fremst om at jeg er fornøyd med at jeg blir bedre for hver måned som går.

Storfavoritt

Havnaa står med 12 seirer av like mange mulige i proffkarrieren, og ti av dem har han vunnet på knockout.

Den norske stjernen var storfavoritt foran møtet med Vencl, som altså steppet inn på kort varsel. For Havnaa hadde det også mye å si at han hadde forberedt seg på å møte en venstrehendt bokser. Nå måtte han omstille seg igjen.

Det var halvveis ut i den andre runden at Havnaa traff klokkerent med et høyreslag som senket tsjekkeren. Han kom seg opp igjen, men måtte kjapt ta en ny telling.

Da kom håndkleet fra hjørnet til Vencl, og dommeren stoppet kampen selv om det tok tid før han oppdaget håndkleet på kanvasen.

– Jeg så ikke at håndkleet kom jeg heller, men jeg var klar til å løpe på Vencl igjen for han hadde aldri kommet seg etter det første slaget, forteller Havnaa.

– Var det ikke da like greit at kampen ble stoppet?

– Jo, det var jo egentlig like greit ...

Vil raskt tilbake

Nå håper Havnaa å gå i ringen igjen snart, og signalene fra promotor Nisse Sauerland er at det kan skje ganske kjapt.

– Jeg vil holde meg mest mulig i kamper. Jeg har kun 12 kamper, og hvem er det som snakker om store titler etter så få kamper. Da må man ha OL-gull, og det har ikke jeg, så jeg må bygge dette riktig. Jeg må ta meg tid.

– Føler du at du blir hypet fordi det mangler norske herreprofiler?

– Jeg føler at de fleste forstår ting med kampantall og min erfaring. Det er likevel mye trykk på meg, men jeg må holde meg til planen.

Nå er planen gå et par kamper til før han kanskje kjemper om et belte i Arendal senere i 2018.

– Jeg vil ha en interkontinental tittel. Jeg har ikke noen spesiell motstander i hodet, og tar den som står foran meg. Jeg møter gjerne noen som er ubeseiret, sier Havnaa.

– Han er allerede en stjerne, men han trenger tid til å utvikle seg. Uansett satser vi på en tittelkamp her i Arendal senere i år. Han må gå et par kamper på andre stevner først, sier Sauerland til VG.

Mistet farfaren i romjulen

Havnaa er et velkjent boksenavn etter at faren hans ble verdensmester, Norges hittil eneste på herresiden, i 1990. Magne Havnaa døde i 2004 , og for kort tid siden døde også Kai Robins farfar - Kai Havnå - 89 år gammel .

Ringside i Arendal satt mamma Turid, og storesøster Tonje har operert som manager for Kai Robin de siste månedene. I hjørnet var hjelpetrener og onkel Erling Havnå på plass sammen med den amerikanske hovedtreneren Joey Gamache.

Kai Robin Havnaa er rørt og stolt over støtten fra familie, venner og fans.

– Hvordan hadde det vært hvis pappa og farfar hadde fått oppleve dette?

– Jeg trenger ikke å tenkte at jeg tror de hadde vært stolte, eller hadde likt det. Jeg kan si 100 prosent sikkert at de hadde vært veldig fornøyde. Og det beste er at det hadde de vært selv om jeg hadde tapt også.

En morsom detalj er at ringdommer Mikael Höök i sin tid bokset amatørkamp mot faren Magne.

– Har han det?! sier Kai Robin overrasket til VG.

– Det er jo fantastisk! Og ringside satt John Westgarth som møtte pappa i hans 12. proffkamp. Det var også veldig kult! Slike ting gjør denne kvelden enda mer magisk for meg, sier 29-åringen som for tiden også er aktuell med TV 3s dokumentarserie «Team Havnaa» .

Norske seirer

Det ble en solid kveld for norske boksere resultatmessig.

Hadi Srour, Kevin Melhus, Simen Nysæter og Tim-Robin Lihaug vant alle sine kamper på stevnet, men de var da også alle solide favoritter på forhånd mot boksere uten de mest imponerende «recordlistene».

Srour vant på knockout i tredje runde i detsom var hans proffdebut, og de tre andre nordmennene sørget for solide poengseirer.