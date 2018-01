Dette sparket kan gi «alligatoren» tittelkamp i UFC

Publisert: 28.01.18 17:15

KAMPSPORT 2018-01-28T16:15:36Z

Ronaldo Souza (38), bedre kjent som «Jackaré», gjorde et etterlengtet comeback i MMA-buret i natt. Det gikk hardt utover Derek Brunson (34).

Hovedkampen på UFC-stevnet i Charlotte, North Carolina, ble en maktdemonstrasjon av 38 år gamle Souza. Han gikk sin tiende UFC-kamp, og tok sin åttende seier.

Det ble med andre ord ingen revansj for Brunson, som tapte på knockout etter bare 41 sekunder da de to møttes i 2012. Denne gangen drøyde avgjørelsen til det gjensto et drøyt minutt av første runde.

Souza traff med et voldsomt spark, og Brunson måtte ned i knestående der han ikke klarte å beskytte seg mot de påfølgende slagene fra sin overmann. Dommeren stoppet kampen raskt.

– Dette var veldig imponerende, og det var nok ikke så mange som så for seg at han skulle knuse Brunson igjen. Da han gjorde det første gang var Brunson for en «MMA-baby» å regne. Nå var det langt tøffere motstand, beskriver MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

Med kallenavnet Jackaré, det brasilianske ordet for alligator, er han regnet for å være en av de mest teknisk begavede fighterne i mellomvektklassen. Han var rangert på tredjeplass før møtet med Brunson, og nå er det mye som tyder på at han vil få sjansen mot når Robert Whittaker, Yoel Romero og Luke Rockholdt har gjort opp seg imellom i det mildt sagt rotete tittelbildet i mellomvektklassen.

Det som gjør situasjonen spesiell, er at Souza har tapt kun tre av sine 18 siste kamper, og det er mot Rockhold (i 2011), Romero (2015) og Whittaker (2017). Nå kan veteranen få et etterlengtet, og muligens siste, forsøk på å skaffe seg et tittelbelte i UFC.

Brasilianeren er tidligere mellomvektmester i Strikeforce.