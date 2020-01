VANT PÅ TEKNISK KNOCKOUT: Conor McGregor har full kontroll mot Donald Cerrone noen sekunder før kampen blir stoppet. Foto: John Locher / AP

McGregor tilbake med knockoutseier etter 40 sekunder

MMA-kongen Conor McGregor (31) brukte ikke lang tid på å knuse Donald Cerrone (36) i Las Vegas søndag morgen.

Det var enorme forventninger til McGregors retur til UFC etter at han ikke hadde gått kamp siden oktober 2018, da det ble tap mot Khabib Nourmagomedov.

Mot kulthelten Donnald Cerrone, kjent som «Cowboy» skulle McGregor presentere en «ny og bedre» utgave av seg selv. Han entret ringen til enorm jubel, og var uvanlig ydmyk i sin fremtoning før kampen.

Men da dommeren satte det hele i gang, så var McGregor alt annet en ydmyk. Han stormet rett på Cerrone, og rystet amerikaneren umiddelbart. Det skjedde i klinsjen etter bare noen sekunder da han faktisk traff med et kne og tre venstre «skulderslag».

TILBAKE: Conor McGregor avbildet på vei inn til buret i T-Mobile Arena i Las Vegas. Foto: Mark J. Rebilas / X02835

Cerrones øye bar preg av angrepet, og McGregor fortsatte å «mate på» med spark og slag. Liggende mot burveggen forsøkte Cerrone å forsvare seg, men dommer Herb Dean gjorde helt rett i å stoppe kampen da det var gått 40 sekunder av den første runden.

– Irland baby! Jeg skapte historie her i kveld! Jeg er den første til å vinne på knockout i tre vektklasser. I fjærvekt, lettvekt og i weltervekt. Det er jeg veldig stolt av, sa McGregor oppe i buret med det irske flaget rundt skuldrene.

FEIRET MED KJÆRESTEN: Conor McGregor fikk besøk av kjæresten Dee Devlin, som han har to barn sammen med, oppe i buret etter seieren. Foto: Mark J. Rebilas / X02835

Prestasjonen kunne minne litt om da McGregor, etter enorm oppbygning til kampen, knuste Jose Aldo på knockout etter bare 13 sekunder i desember 2015. Men den gangen var det snakk om en motstander som var tittelholder, og ikke hadde tapt på over ti år.

Cerrone har riktignok gått flere tittelkamper i UFC, og har en enorm rutine, men han har aldri vært mester.

Nå sikter McGregor seg inn på tittelen i sin tredje vektklasse. Han har tidligere vært mester i både fjærvekt og lettvekt.

RETT PÅ SAK: Conor McGregor gjorde kort prosess med Donald Cerrone. Her treffer han med et «flying knee». Foto: Mark J. Rebilas / X02835

I weltervekt er det nå Kamaru Usman, mannen som slo Emil Meek for to år siden, som er mester. Det tar nok litt tid før McGregor blir satt opp i en ny tittelkamp, men det kommer til å bli et voldsomt kok dersom han skal møte for eksempel Jorge Masvidal i løpet av våren.

– Jeg liker denne vektklassen, og det føles veldig bra. Jeg har fortsatt mye jobb å gjøre for å komme tilbake der jeg var, sa McGregor før han også kom med noen bemerkninger mot Usman og Masvidal – de satt begge ringside.

Publisert: 19.01.20 kl. 06:30 Oppdatert: 19.01.20 kl. 06:58

