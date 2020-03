OFFISIELT: Marthin Hamlet ble i natt presentert som en av deltagerne i Professional Fighters League. Foto: John Andresen/PFL

MMA-Hamlet med storkontrakt – frykter corona-avlysning

Marthin Hamlet (28) er offisielt klar for PFL, med én million dollar i førstepremie. Men nå utsettes og avlyses idrettsarrangementer over hele verden.

– Dersom de velger å avlyse er det gode grunner til det. Helsen til folk kommer først, men jeg er jo bekymret for at dette ryker, sier Hamlet til VG.

Han er en av 16 MMA-fightere i lett tungvekt-klassen i PFL (Professional Fighters League), og de siste åtte blir offentliggjort neste uke.

Turneringen foregår i USA med start i mai. Der er det to kvalifiseringskamper, og vinner man én av dem er man i kvartfinale. Vinneren av turneringen får én million dollar, og finalen går i Madison Square Garden på nyttårsaften.

– Dette er en fantastisk mulighet, med høyt nivå på utøverne. Jeg mener at jeg kan vinne, og det var ikke vanskelig å takke ja da tilbudet kom, sier Hamlet.

Den tidligere landslagsbryteren startet med MMA for rundt fire år siden. Allerede i sin sjette proffkamp fikk han tittelkamp i Cage Warriors, men tapte på teknisk knockout mot Modestas Bukauskas – som nå er i UFC.

Hamlet var tilbake i buret i desember, og vant på poeng mot Prince Aounallah.

Hamlet reiser flere ganger i uken med tog fra Tønsberg til Oslo for å trene. Nå avventer han i likhet med mange toppidrettsutøvere hva som skjer.

– Jeg er forberedt på at jeg må trene alternativt. Blir jeg smittet er jeg ikke så bekymret for meg, men for å smitte eldre og andre som har underliggende sykdommer, sier 28-åringen.

Publisert: 11.03.20 kl. 13:00

