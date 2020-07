COMEBACK: Mike Tyson, som her ble hedret før kampen mellom Deontay Wilder v Tyson Fury i februar, skal tilbake i bokseringen. Foto: Bradley Collyer / PA Wire

Mike Tyson (54) gjør comeback med oppvisningskamp: Får slakt av Tangstad

Bokselegenden Mike Tyson (54) gjør comeback i bokseringen. Han skal møte Roy Jones Jr. (51) i Los Angeles 12. september.

Oppdatert nå nettopp

Det står på Mike Tysons egne hjemmeside legendsonlyleague.com.

«Alt står på spill», er slagordet som står på nettsiden.

For Tyson har nå grunnlagt det han omtaler som en sportsliga for tidligere storheter og ikke bare kampsportutøvere, men baseballspillere, basketspillere, og andre. Det forteller han i en promovideo på Legends Only Leagues nyopprettede hjemmeside.

– Få tak i din agent, få tak i din manager og kom til meg og du lever storhetsdagene for andre gang, sier Tyson i promoklippet.

Her er videoen som fikk comeback-ryktene til å gå tidligere i år:

54-åringen, som bokset sin siste offisielle kamp i 2005, skal møte en annen gammel storhet: Roy Jones (51). Det er snakk om en 8-runders oppvisningskamp.

Jones, på sin side, bokset proffkamp så sent som i 2018. 51-åringen står med 66 seire og 9 tap i sin karriere.

SIST GANG: Slik endte det sist gang Mike Tyson var i aksjon i bokseringen, for 15 år siden. Han tapte mot irske Kevin McBride. På 58 proffkamper tapte Tyson kun seks. 44 av seirene var med knockout. Foto: SUSAN WALSH / AP

Kampen skal bokses i Los Angeles 12. september.

– Tøys og tull!, utbryter den norske bokselegenden Steffen Tangstad først til VG da han får høre om kampen.

– Jeg skjønner ikke vitsen, fortsetter Tangstad som selv bokset om VM-tittelen i tungvekt i 1986 mot Michael Spinks, som to år senere ble knust av Tyson i 1988.

– Det er bare dumt. Begge er over 50. Tyson ble slått ut av en «nobody» sist. Er det bare en oppvisningskamp er det bare for å vise seg frem. Hvis inntektene fra kampen går til en god sak er det bra. Men er dette for pengenes skyld så er det tåpelig. Da skjønner jeg ikke interessen, sier Tangstad.

TITTELMØTE: Steffen Tangstad sammen med Michael Spinks Foto: Hans Olav Forsang

Ifølge nettsiden til Tyson er det en sosiale medier-plattform, Tik Tok-konkurrenten Triller, som skal vise kampen. Ifølge TMZ skal også Triller lage en dokumentarserie som følger de to bokserne frem til kampen.

De siste månedene har det dukket opp videoklipp av intense Tyson-treningsøkter, noe som har fått ryktene til å gå om et mulig comeback. Nå virker det som at det blir en realitet allerede i høst.

Tangstad bokset i en periode da Mike Tyson var på vei opp, før den amerikanske bokselegenden tok sine titler senere på 80-tallet.

– Roy Jones jr. bokset i en fin tid og ble omtalt som den beste bokseren kilo for kilo, sier Tangstad om Tyson motstander.

Han understreker at Tyson har hatt sine problemer siden storhetstiden.

TILBAKE: I 2017 møtte VG Mike Tyson i Las Vegas. Da skrev han autografer før kampen mellom Floyd Mayweather og Conor McGregor. Nå skal han i bokseringen selv. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tidligere bokser Thomas Hansvoll, som nå for tiden er boksetrener og ekspert på Viasat vet ikke om kampen blir noen god reklame for boksesporten.

– Jeg skal ikke være en glededreper å si at det er helt natta. Men jeg tenker litt på helsen til gutta også, sier Hansvoll som imidlertid også omtaler de to som skal i ringen for «überlegender» og to helt spesielle boksere, som tiltrekker seg enorm oppmerksomhet.

Han er enig med Tangstad i at pengene fra kampen burde gå til et godt formål, slik at det ikke bare blir en måte å klemme ut de siste bokseinntektene.

– Er det markedet som bestemmer og det er det jo ofte så er det en kul greie. Men jeg håper de ikke går «all-in» og går inn for å knocke ut hverandre. I en oppvisningskamp pleier man å holde igjen litt. Det er mer forsvarlig på den måten, sier Hansvoll.

– De er showkarer, men i en ordentlig boksesammenheng er gutta ferdig for lenge siden. Det vet de selv også. Men det er imponerende form Tyson virker til å ha kommet i den siste tiden, sier Hansvoll.

Tyson har lagt ut flere treningsvideoer på twitter-profilen sin nylig.

Men det er ikke bare Tyson som har hintet om et comeback. Også Tyson-rival Evander Holyfield har vært aktiv på sosiale medier den siste tiden, og i mai skrev han følgende:

– Er dere klare? Øyeblikket dere har ventet på ... «The Champ» er tilbake!

Han skrev også at han ville bokse veldedighetskamper fremover, men det er altså ikke duket for noen tredje omkamp mellom Tyson og Holyfield helt ennå.

Publisert: 23.07.20 kl. 18:07 Oppdatert: 23.07.20 kl. 19:19

Les også

Fra andre aviser