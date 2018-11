Foto: Julio Cortez / TT NYHETSBYRÅN

Cormier lekte seg og forsvarte UFC-tittelen mot «beistet» Lewis

KAMPSPORT 2018-11-04T08:30:26Z

Daniel Cormier (39) er bare 180 centimeter høy, men nå er bryteeksperten i ferd med å bli en av tidenes aller største MMA-fightere. Slagmaskinen Derrick Lewis (33) hadde ikke verktøyet til å forsvare seg i nattens tittelkamp.

Publisert: 04.11.18 09:30 Oppdatert: 04.11.18 09:46

Lewis, med kallenavnet «The Black Beast», klinket ut Alexander Volkov i sluttsekundene for en måned siden. Den prestasjonen sørget for at kulthelten, med den svært underholdende Instagram-kontoen, på kort varsel fikk sjansen til å kjempe om tungvektstittelen.

Det ble i tøffeste laget.

Se opptak av nattens UFC-stevne på Viaplay .

– Det ble faktisk enklere for Cormier enn jeg hadde trodd på forhånd. Jeg visste at Daniel i utgangspunktet var en mye bedre fighter på grunn av erfaringen og ferdighetene. Han ble truffet av et par slag, men tok ned Lewis når han ville, oppsummerte UFC-kommentator Joe Rogan.

Cormier hadde nemlig ingen problemer med å få Lewis ned på kanvasen. Han hadde to nedtagninger i den første runden, og dominerte på bakken mot Lewis som ikke var i nærheten av å kunne matche mannen som har deltatt i to OL som bryter.

Lewis kom seg igjennom første runde, og tidlig i andre runde traff han med et par harde slag og spark. Likevel lot ikke Cormier seg stresse, og halvannet minutt ut i andre runde var det klar for nedtagning nummer tre i kampen. Lewis kom seg aldri opp igjen.

For Cormier fikk etter hvert ryggen til Lewis, og avgjorde tittelkampen med en «rear naked choke» da to minutter og 46 sekunder gjensto av runde to. Lewis hadde aldri tapt på submission før.

– Alt han gjorde hadde en utrolig kraft, og for en kar Derrick Lewis er. Jeg setter virkelig pris på ham, jeg elsker Instagram-kontoen hans, og jeg elsker historien hans og det var en ære å dele octagonet med ham, sa Cormier da han ble intervjuet oppe i buret.

– Folk må forstå at jeg har gjort dette i ni år, og åtte av dem på mester-nivå. Det er ingen overraskelser med meg, og det holder egentlig ikke å bare ha «en punchers sjanse» mot meg. Du må være en av verdens aller, aller beste for i det hele tatt å konkurrere med meg. Derrick er god, men han er ikke på det nivået enda, la Cormier til.

Lesnar neste

Store deler av publikum i Madison Square Garden i New York hadde nok håpet på en Lewis-knockout, men fikk istedenfor se Cormier bli den første i historien til å forsvare UFC-titlene i tungvekt og lett tungvekt.

Han tok tungvekt-tittelen fra Stipe Miocic i juli , etter at han har vært mester i lett tungvekt i lang tid.

Det beltet mister han for øvrig snart, ettersom hans gamle rival Jon Jones – den eneste som har slått Cormier i MMA-buret – og svenske Alexander Gustafsson i Las Vegas 29. desember.

Cormier skal etter alt å dømme møte Brock Lesnar tidlig neste år, og har flere ganger uttalt at han ikke har planer om å fortsette MMA-karrieren særlig lenge. Han fyller 40 år i mars.

PS ! Ronaldo Souza vant «co-main-event» oppgjøret mot Chris Weidman på knockout. Se resten av resultatene fra stevnet her .