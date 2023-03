TETT PÅ: Morten Thoresen, her avbildet på trening i november, er en av hovedpersonene i sesong to av «Hodet i klemme».

Bryte-Thoresen om sivilstatusen: − Ikke lett når du ser «møljebanka» ut

I sesong to av «Hodet i klemme» er landslagsbryter Morten Thoresens (26) på utkikk etter en kjæreste. Her får du svaret på hvordan det har gått.

Mandag kom de fem første episodene av sesong to i NRK-serien «Hodet i klemme», der de norske landslagsbryterne slipper filmteamet meget tett på seg.

Det er mye alvor og konkurranse, men også glimt i øyet og humor. Thoresens Tinder-profil er et tema som stadig går igjen.

– Vi kan jo ta det med en gang – er du fortsatt på Tinder?

– Hahaha! Faen, altså – jeg må svare ja på det, sier Thoresen til VG og ler sin karakteristiske latter.

– Har du en dårlig sak når du løper rundt uten fortenner?

– Absolutt! Det er vanskelig å finne noen som passer inn i livet mitt, for det er ikke helt A4. Hvem fader vil være sammen med en de aldri ser? spør Thoresen og legger til:

– Det er ikke lett når du ser «møljebanka» ut i tillegg!

Så ler han godt igjen.

Her mister Thoresen fortann nummer to på VG+ Sport-sendt brytestevne:

Men det er mye alvor i muskelbunten også, for i serien viser han sine følsomme sider – blant annet savnet etter noen å dele livet med i hverdagene.

– Jeg tenker det ordner seg til slutt, jeg er 26 år og stresser ikke, selv om jeg allerede tenker litt mye på det, sier han åpenhjertig.

Bodø-mannen fikk med seg alle episodene før premieren.

– Hva var det flauest å se i denne sesongen?

– Det var at jeg ikke presterte resultatmessig. Sesongen gikk jo skikkelig skitt, selv om jeg hadde et par oppturer. Jeg fikk vist hva jeg er god for, men leverte ikke bra nok.

Thoresen og Baldauf i tårer etter EM-trøbbel:

– Det var flaut med Tinder-greia også, men det er blitt så normalt. Jeg er ikke flau over at jeg føler meg alene innimellom.

Vennskapet til Felix Baldauf kommer også tydelig fram i serien, og de er ikke redde for å vise følelser. Svært overraskende mister Baldauf et nært familiemedlem på julaften, og Thoresen er blant dem som kommer tettest på i sorgen.

– Da Felix ringte å fortalte meg det på julekvelden ... Det var så sterkt ...

– Vi har et unikt bånd. Vi har bodd sammen når vi har hatt de største oppturene, og nedturene. Jeg tror folk forstår litt mer av oss når de ser serien.