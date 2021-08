GODT KJENT: Morten Thoresen og Stig-André Berge bodde samme og sparret – i mangel utenlandske motstandere – mye i oppkjøringen til OL-kvalifiseringene. Det var ikke godt nok for å komme til matten i Tokyo.

Tobarnsfar Berge jakter VM-sparring: − Min siste dans

Stig-André Berge (38), Grace Bullen (24) og de andre norske VM-håpene må på grunn av karantenekravene reise Europa rundt på jakt etter sparring foran mesterskapet på hjemmebane i Oslo om seks uker.

Av Øystein Jarlsbo

– Dette er min siste dans, og da må jeg gjøre det skikkelig. Spesielt når det er VM på hjemmebane. Sparring er ekstremt vanskelig. Vi må ut. Men dette er et bra opplegg. Vi må ikke reise så langt hver gang, sier Stig-André Berge fredag i en pause mellom to av tre daglige treningsøkter i Steinbrunn.

Den første betegner han som «ut av sengen»-økt, de to neste er ren sparring. Han uttrykker frydefullt at «gamlefar» fortsatt kan slite ut pur unge 22-åringer og få dem over på rygg.

– Det er om å gjøre å fullføre noe du har startet på. Det er ingen vits å sluntre unna, sier han – 20 år etter at han vant sitt første NM-gull og 14 år etter hans første EM-medalje (sølv) i Sofia.

Slik blir Berges VM-oppladning De avslutter treningsleiren i Østerrike 25. august, etter sparring mot østerrikske, sveitsiske, ungarske, danske og tyske motstandere. Deretter skal de på matten i Nordisk mesterskap i danske Herning 4. september, med brytere fra syv nasjoner. – Da skal vi alle være fullvaksinert, slik at vi slipper innreisekarantene til Norge, sier Stig-André Berge. Fra Danmark går turen østover, til Litauen for fem dager med internasjonal sparring. To uker før VM-åpningen i Oslo, bærer det tilbake til Danmark og en internasjonal høykvalitetsturnering over to dager. De norske VM-håpene vender ikke vender ikke nesen hjem umiddelbart, de blir værende i Danmark til 25. september for en siste mesterskapsfinpuss. Vis mer

Nærmer seg farvel

Stig-André Berge har, som han påpeker, syv uker og tre dager igjen av karrieren. VM i Jordal Amfi 2. til 10. oktober blir OL-bronsevinnerens farvel som aktiv bryter.

På spørsmål om hvordan innspurten i utlendighet lar seg kombinere med i juni nyvunnen rolle som tobarnsfar, svarer han at «det ærlig talt» ikke er så stor forskjell fra da han og Rosell Utne Berge «bare» hadde Nicklas (3).

– Jeg har fortsatt en kone som tar støyten. Jeg er bortskjemt. Men det er tøffere å være borte fra dem. Spesielt når Nicklas sier «pappa, jeg vil ikke at du skal trene, jeg vil at du skal være hjemme», sier Stig-André Berge.

Herrelandslaget «hans» er for øyeblikket på en 10 dager lang treningsleir i Østerrike. Grace Bullen er ifølge bryteforbundets sportssjef Erik Allum Rønstad nettopp kommet tilbake til Norge fra en uke med sparring i Georgia.

Sparring – det vil si treningsbryting mot utenlandske motstandere på samme nivå – er helt nødvendig for at Norges brytere skal komme på matten til VM i Jordal Amfi i medaljespisset form. De kan på grunn av de norske karantenekravene ikke komme til Norge for gjensidig forberedelse til VM.

Norsk brytesport har ikke god nok bredde i toppen til å erstatte utenlandsk sparring med norsk. Det ble antagelig deres bane da ingen norske brytere for første gang i «moderne tid» (siden 1984) kvalifiserte seg for Tokyo-OL, fordi karantenebestemmelsene, vaksinasjons- og immunitetsgraden den gang satte stopper for det.

OL-STOPP: Stig-André Berge måtte gi tapt for ungareren Erik Torba i den første OL-kvalifiseringen i Budapest i mars.

Nå er europamester Morten Thoresen fullvaksinert, Stig-André Berge «beskyttet» etter en dose, blant andre Felix Baldauf og trener Fritz Aanes immune etter å ha blitt smittet av covid-19 i Ungarn tidligere i mars i år. Grace Bullen pådro seg coronasykdommen i fjor.

– Vi sliter fortsatt med sparring inn til Norge. Risikoen er litt mindre enn før OL. Logistikken er enklere. Men vi er fortsatt avhengig av å ta den i utlandet, bekrefter Erik Allum Rønstad.

Stig-André Berge har tydd til en rekke kreative treningsløsninger i løpet av pandemien:

Fikk klarsignal

Bryteforbundets kommunikasjonsansvarlige Svein Graff forteller at Helsedirektoratet bare for noen dager siden ga endelig klarsignal til å arrangere VM med rundt hundre deltagende nasjoner og tusen utøvere – totalt 3500 VM-akkrediterte – i Oslos nye storstue Jordal Amfi om halvannen måned, etter at kulturdepartementet i juli fritok arrangøren fra de vanlige karantenebestemmelsene.

De tidsbegrensede unntakene og VMs smittevernprotokoll er imidlertid ikke til hjelp for Norges alle medaljehåp i oppkjøringen til mesterskapet, som blir Stig-André Berges siste før han for fullt går over i stillingen som assistent for landslagssjef Fritz Aanes.

Han har så smått begynt. Mens Fritz Aanes har tatt med seg juniorbryterne til VM i Russland, har den ferske tobarnsfaren Berge tatt rollen som «pappa, onkel og stefar» for seniorene i Østerrike.

PS! Jordal Amfis tilskuerkapasitet er rundt 5000. I henhold til gjeldende smittevernbestemmelser kan arenaen ta inn 2500 nå. Hvis myndighetene iverksetter trinn fire i gjenåpningsplanen før 2. oktober, kan et publikumsantall på cirka 3800 tillates under Stig-André Berges VM-farvel.

PS 2! Mesterskapsrettighetshaver NRK vil før VM vise et par episoder av dokumentaren «Hodet i klemme» om Stig-André Berge.

Stig-André Berge har deltatt i tre OL: 2008, 2012 og 2016. I det siste vant han bronsemedaljen. I mai i år måtte han imidlertid se langt etter sitt fjerde OL: