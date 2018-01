OVERLEGEN: Stipe Miocic (med ryggen til) slet Francis Ngannou fullstendig ut i tittelkampen på UFC-stevnet i Boston. Foto: Viaplay Fighting

Plukket UFC-giganten fra hverandre i nattens tungvektthriller

Publisert: 21.01.18 07:34

KAMPSPORT 2018-01-21T06:34:37Z

Tungvektmester Stipe Miocic (35) brukte rutinen og «verktøykassa» til å slite giganten Francis Ngannou (31) fullstendig ut i nattens tittelkamp. Nå er Miocic historisk.

For første gang i UFCs tungvekthistorie har nemlig mesteren klart å forsvare tittelen tre ganger. Det sier litt om hvor vanskelig det har vært å beholde tronen, og Miocic møtte i natt den kanskje farligste utfordreren noensinne.

– Det er klart det var farlig. Se på ham hvor stor han er, sa Miocic under seiersintervjuet og pekte bort på Ngannou som sto ved siden av ham.

Da 35-åringen ble konfrontert med at han nå er historisk, så var Miocic mer opptatt av gode nyheter på hjemmebane.

– Det der betyr ikke en skitt. Jeg skal bli far, jeg skal få en baby! brølte Miocic og ble hyllet av publikum.

Ngannou har på imponerende vis slått seg frem til en tittelkamp, og måten han knuste Alistair Overeem på i desember var rett og slett voldsom. Avslutningen i første runde ble kåret til «årets knockout» i 2017.

Men Miocic visste hvordan han skulle hamle opp med den 193 cm høye muskelbunten på rundt 120 kilo. Riktignok hadde han ikke full kontroll i første runde som ble meget dramatisk og spennende.

Ngannou traff hardt flere ganger, og Miocic var tydelig rystet. Men så viste han et langt bredere ferdighetsspekter, og tok flere ganger motstanderen ned på bakken der Ngannou viste at han ikke var i nærheten av å kunne måle seg med mesteren. Og det kostet i tillegg krefter. Mye krefter.

Miocic viste også at han har krutt i nevene, og fikk testet «haka» til Ngannou ved flere anledninger.

I runde to var det tidlig tydelig hvor sliten Ngannou egentlig var, og kameruneren hadde i realiteten svært lite å komme med. Miocic fikk flere nedtakninger, og dominerte motstanderen fullstendig. Han sørget for at Ngannou aldri fikk samlet seg til å bli farlig igjen. Han traff riktignok med et knallhardt slag i tredje runde, men det var stort sett det Ngannou hadde å by på.

Hadde full kontroll

I den fjerde runden var Miocic helt overlegen, og vant statistikken med antall treffere 82–0...

Etter fem runder hadde alle de tre dommerne seieren 50–44 i favør Miocic.

– Jeg tror jeg undervurderte ham litt. Han hadde en veldig smart «gameplan», oppsummerte Ngannou.

35-år gamle Miocic, som er både kroatisk og amerikansk statsborger, tok tittelen fra Fabricio Werdum i mai 2016 , og har nå forsvart den mot Overeem , Junuor dos Santos og Ngannou. Neste utfordrer kan bli tidligere mester Cain Velasquez, som er på vei tilbake etter store skadeproblemer.

PS ! Stevnet i Boston inneholdt også en tittelkamp i lett tungvekt. Der forsvarte Daniel Cormier tittelen sin ved å slå sveitseren Volkan Özdemir på teknisk knockout i andre runde.