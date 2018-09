BLÅSTE MEXICOS VEI: Saul Alvarez (t.h.) vant prestisjeoppgjøret mot Gennady Golovkin så vidt på poeng. Foto: Isaac Brekken / TT NYHETSBYRÅN

«Canelo» vant storkampen i Las Vegas

KAMPSPORT 2018-09-16T05:10:23Z

Den meksikanske boksestjernen Saul Alvarez (28) sikret seg en knepen poengseier, og påførte knockouteksperten Gennady Golovkin (36) det første tapet i karrieren.

Publisert: 16.09.18 07:10 Oppdatert: 16.09.18 07:21

Etter 12 runder foran et fullsatt publikum i T-Mobile Arena i Las Vegas, så hadde to av dommerne 115–113 i favør Alvarez, mens den tredje dommeren hadde 114–114.

Alvarez, også kjent som «Canelo» på grunn av sitt rødlige hår, kunne løfte tre VM-belter i mellomvekt i været etter en av mest prestisjetunge boksekampene denne sesongen.

Alvarez har ett tap, mot Floyd Mayweather, og to uavgjorte på sine 53 kamper. Nattens seier var 28-åringens klart største i karrieren.

Cecilia Brækhus, som samarbeider tett med Golovkin, var blant publikum.

Den norske stjernen skulle opprinnelig ha bokset en av oppvarmingskampene, men valgte å droppe det fordi det ble vanskelig å finne motstander.

Golvkins første tap

Nå ble hun, og nærmere 20.000 tilskuere, vitne til at «nullen» til Golovkin røk. Det skjedde i knockoutmaskinen fra Kasakhstan sin 40. proffkamp. Han har nå 38 seirer (34 på knockout), ett tap og én uavgjort.

Uavgjort-oppgjøret var det første møtet med Alvarez, og da ble det rettet voldsom kritikk mot dommerne etter kampen .

Returoppgjøret har også fått en ekstra dimensjon fordi dopingbeskyldningene har haglet mot Alvarez. Det andre oppgjøret måtte utsettes fordi Alvarez angivelig hadde spist «forurenset kjøtt», og testet positivt på clenbuterol.

Det førte til seks måneders utestengelse, og Golovkin har brukt oppkjøringen til kampen på øke dopingmistanken mot Alvarez .

– Etter den første kampen husker jeg at jeg sa «takk for kampen, det var en stor kamp». Han sa det samme, han sa jeg var en champion og alt det. Vi var venner. Men etter dopingen? Nei. For meg er dette en forferdelig situasjon, og det er bare business. Jeg er klar, sa Golovkin før kampen.

Men 36-åringen var ikke like pågående og energisk som han har vært tidligere, men ifølge flere av kampstatistikkene var han den klart mest aktive bokseren:

Kampen var uansett tett, og tidvis dramatisk. Som i tiende runde, da Alvarez traff med en serie som gjorde at Golovkin måtte «gå i dekning» før han slo voldsomt tilbake senere i runden.

Begge bokserne traff hardt i en vill runde, og det kokte blant publikum i arenaen.

Utfallet var helt åpent før den 12. og siste runden, og en jevn boksekamp ble avsluttet med en jevn runde før «Canelo» ble utropt til vinner. Så spørs det om det ender opp med et tredje storoppgjør også.

En skuffet Golovkin forlot ringen uten å la seg intervjue, men en stund etter nederlaget kom han med følgende uttalelse:

– Jeg skal ikke si noe om hvem som vant i kveld, for seieren tilhører Canelo ifølge dommerne. Jeg synes det var en veldig god og underholdende kamp for fansen. Jeg synes jeg fightet bedre enn ham, sa veteranen og svarte følgende på spørsmål om en tredje kamp mot Alvarez:

– Under de rette omstendighetene, ja.