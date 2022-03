HISSIG INFEKSJON: Oskar Marvik har fått en infeksjon i høyrehånden, og får ikke lov til å delta i EM i Budapest.

Marvik får EM-nekt: − Surt å miste en medalje på den måten

Oskar Marvik (25) var en opplagt medaljekandidat i bryte-EM i Budapest denne helgen, men med en voldsom infeksjon i hånden ble han nektet av landslagsledelsen å delta.

Av Per Opsahl

– Beslutningen ble tatt nå for litt siden. Jeg hadde et håp da jeg våknet i dag tidlig og hånden var bedre, men nå er håpet ute dessverre, sier Marvik til VG.

Det var på brytetreningen sist lørdag at han fikk et rift over knoken ved lillefingeren på høyre hånd. En vanlig og tilsynelatende ufarlig skade, men så utviklet det seg til en hissig infeksjon.

– Jeg begynte på antibiotikakur på mandag, men den har ikke snudd situasjonen ennå, og da får jeg ikke lov til å reise, sier Marvik.

Han skulle egentlig dratt med resten av troppen til Budapest i går, men hadde håp om å komme etter i kveld for å kunne delta på de innledende kampene fredag og eventuelt kjempe om en medalje lørdag kveld.

Aanes og Berge bestemte

– Det er det som gjør dette ekstra bittert, for jeg hadde veldig gode muligheter her. Det er surt å miste en medalje på den måten, sier Marvik som tok VM-bronse i Oslo i oktober.

Den medaljen sikret han seg til tross for at han konkurrerte med ribbeinsbrudd. Men denne gangen satte landslagstrenerne Fritz Aanes og Stig-André Berge avgjørelsen om at Marvik ikke fikk delta.

– Det er skummelt med slike infeksjoner, og det kan spre seg til andre steder. Blodprøvene i dag viste at CRP-nivået har steget, og da var det egentlig ikke noe å lure på. Men hadde jeg bestemt selv ville jeg dratt dit og prøvd, sier 25-åringen.

– En utøver vil nok alltid prøve til det siste, men når han har fått en slik infeksjon er det håpløst. Dette handler bare om at helsa må gå først, sier Aanes til VG.

TØFF TRENING: Oscar Pino Hinds og Oskar Marvik avbildet på trening på Lambertseter Bryteklubb for en uke siden.

De siste ukene har Marvik spisset EM-formen hjemme i Oslo med daglig sparring med cubanske Oscar Pino Hinds som har vært på besøk i tre uker. Han har blant annet sølv og to VM-bronser i 130-kilosklassen.

– Det har vært ekstremt god sparring og bekreftet at jeg er der jeg skal være, men nå mister jeg altså mitt tredje strake EM, forklarer Marvik oppgitt.

I 2020 hadde han en skulderskade, og i fjor fikk han corona. Nå blir VM i Serbia i oktober neste sportslige utfordring.

To medaljehåp igjen

– Nå må jeg ha meg en liten treningspause, så det store målet jeg fokuserer på akkurat nå er en skikkelig stor burger, fleiper Marvik som må få i seg 7–8000 kalorier hver dag for å holde matchvekten på rundt 130 kilo.

I forrige uke ble det klart at medaljehåpet Grace Bullen går glipp av EM med en ankelskade. Dermed er det «bare» to opplagte medaljekandidater igjen. Morten Thoresen, som tok EM-gull i 67-kilosklassen for to år siden, og Felix Baldauf i 97-kilosklassen. Han tok EM-gull i 2017.

I tillegg skal Exauce Mukubu og Håvard Jørgensen delta.

