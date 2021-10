VENTER I SPENNING: Mindaugas Gedminas kan gjøre seg klar for 8-delsfinalen i 75-kilosklassen i amatør-VM i boksing i Beograd - hvis hans protest nummer to blir tatt tikl følge i dag.

Norsk VM-drama: Venter på andre protest-svar

Mindaugas Gedminas (25) har lagt inn sin andre protest mot tapet for ukrainske Ivan Papakin i 16-delsfinalen i VM lørdag. Blir den tatt til følge, er han klar for 8-delsfinalen mot en bokser fra Thailand mandag.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Alle som så kampen mener at jeg vant andre og spesielt tredje runde. Dersom jeg hadde fått dommerne til å stemme for meg i den siste runden, som jeg vant mest klart, hadde vi tatt seieren. Vi har lagt inn en ny klage. Jeg går videre i VM dersom de endrer på resultatet i siste runde, sier Mindaugas Gedminas til VG.

Sportssjef Per Arne Skau i Norges bokseforbund bekrefter at de - etter oppfordring fra en representant for Det internasjonale bokseforbundet Aiba - har lagt inn protest nummer to. Den første ble avvist etter kampen lørdag. Mindaugas Gedminas tapte første runde (av tre) med dommerstemmene 9–10. Han vant den andre 3–2, for så å tape den siste 2–3.

VGTV sender live fra bokse-VM for amatører i Beograd

– Protesten må behandles i løpet av noen timer i dag, slik at vi kan forberede oss på kamp i morgen hvis vi får medhold. Etter å ha sett kampen igjen, mener jeg Mindaugas vant andre runde (som han gjorde) og tredje runde. Han fikk inn mange støt og holdt trykket med mange slagserier, forklarer sportssjef Per Arne Skau.

Mindaugas Gedminas bokser i 75-kilosklassen. Med seier på «overtid» venter thailandske Weerapon Jongjoho (20) i 8-delsfinalen i VM i Beograd mandag. Han slo amerikaneren Jordan Panthen i sin forrige kamp lørdag.

Norges tre boksere i VM har ifølge Per Arne Skau bokset bedre enn noen norske pugilister siden det første verdensmesterskapet i Cuba i 1974, hvis alle tre kan gå i ringen i morgen. Martin Skogheim (67-kilosklassen) er klar for det etter to seirer. Dom Emini (71-kilosklassen) er klar for sin andre kamp, mens Mindaugas Gedminas er klar for sin tredje - hvis protest nummer to blir tatt til følge.

– Vi venter i spenning, sier Per Arne Skau.