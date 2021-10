GIKK STORKAMP I NATT: Marthin Hamlet kjempet om én million dollar i finalen av turneringen PFL i natt.

MMA-Hamlet tapte millionkampen

Marthin Hamlet (29) tapte nattens oppgjør mot brasilianske Antonio Carlos Jr (31) i Florida, og gikk dermed glipp av førstepremien på én million dollar.

Av Per Opsahl

Avgjørelsen kom da Hamlet måtte klappe ut slik at dommer Keith Peterson stoppet kampen da et drøyt minutt gjensto av den første av fem stipulerte runder.

En svært skuffet Hamlet gratulerte motstanderen med seieren og forlot buret.

– Marthin er en type som vil lære av dette og komme sterkere tilbake, spådde ekspertkommentator Randy Couture som kommenterte kampen på MMATV.

Kampen startet rolig, men etter halvannet minutt traff Hamlet med et voldsomt venstreslag som tydelig rystet Carlos Jr. Den rutinerte brasilianeren red stormen av, og kom voldsomt tilbake.

Jiu-jitsu-spesialisten traff først med et hardt høyreslag, og Hamlet mistet balansen og ble tatt ned på bakken.

FINALISTER: Antonio Carlos Jr (t.v.) og Marthin Hamlet på innveiingen.

Carlos Jr tok ryggen til Hamlet som etter hvert reiste seg. Men Carlos Jr fikk til slutt festet et «rear-naked-choke»-grep som Hamlet ikke kom seg løs fra. De to fighterne endte på bakken, men Hamlet måtte «klappe ut» og kampen var tapt.

– Dette er favorittposisjonen min. Jeg ventet på at han skille reise seg, så jeg kunne feste grepet og sikre submissionen, strålte Carlos Jr etter seieren.

Hamlet står nå med åtte seirer og tre tap i profesjonell MMA. Carlos Jr er langt mer rutinert, og har 13 seirer og fem tap. Han har gått flere kamper i UFC, og vant den brasilianske utgaven av realityserien «The Ultimate Fighter» i 2014.

PFL-finalen gikk i Seminole Hard Rock Hotel i Hollywood, Florida.

Hamlet debuterte i turneringen på herlig vis da han knuste amerikanske Dan Spohn i april. Den seieren la grunnlaget for en plass i semifinalen, som han klarte til tross for at det ble tap mot amerikanske Cory Hendricks i den andre kampen.

I semifinalen i august vant nordmannen mot Cezar Ferreira etter bare 13 sekunder. Den brasilianske veteranen var sjanseløs etter å ha pådratt seg en strekkskade.