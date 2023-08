Sykdom stopper omstridte uttakskamper i bryting – Thoresen får ettertraktet VM-plass

Morten Thoresen er klar for bryte-VM i 67-kilosklassen etter at den omstridte kvalikkampen mot Håvard Jørgensen er avlyst som følge av at sistnevnte er syk.

NTB

Det bekrefter Norges Bryteforbund overfor NTB tirsdag.

Morten Thoresen og Håvard Jørgensen har kjempet om å bli Norges representant i 67-kilosklassen under VM i Serbia i neste måned september. For å avgjøre hvem av dem som skal få plassen, var det lagt opp til en egen kvalifiseringsduell dem imellom tirsdag.

Thoresen har vært svært kritisk til måten forbundet har håndtert saken på. Kampen skulle vært kjempet med en vektgrense på 69 kg istedenfor 67 kg.

– Det blir som å ha et uttak til 1500 meter, men så løper man 2000 meter istedenfor. Jeg vil at den beste i 67-kilosklassen i Norge skal dra til VM, men de står fast på sitt. Om jeg ikke deltar i 69-kilosklassen, så truer de meg med å gi bort plassen. Det er helt vanvittig, sa Thoresen til VG.

Nå blir ikke kampen noe av.

Ifølge bryteforbundet er Jørgensen syk og kan ikke delta i uttakskampen. Det betyr samtidig at han må opp en vektklasse i VM.

Morten Thoresen er VM-klar.

Morten Thoresen får den norske VM-plassen i 67-kilosklassen, mens Jørgensen deltar i 72-kilosklassen.

Bare en utøver kan delta i hver vektklasse i VM, og Jørgensen og Thoresen hadde meget gode resultater i EM og de øvrige uttaksstevnene. For å avgjøre hvem som skulle få VM-plassen i 67 kilo, skulle de to bryte best av tre kamper tirsdag.

– Håvard ble syk etter at han kom hjem fra Tyskland i helgen, og sliter med diaré. Det er veldig synd for Håvard, som i likhet med Morten har slått brytere i verdenstoppen den siste måneden, sier sportssjef Thor Hyllegård til NTB.

– Toppidretten er brutal, men Håvard kommer tilbake, legger han til.

Morten Thoresen tok en sterk turneringsseier i Polen i sommer, og blir en av seks mannlige brytere i VM. Han har kritisert bryteforbundet for å legge opp til tøffe uttakskamper mot Jørgensen tett opp mot VM.

Nå slipper han altså likevel å gå de aktuelle kampene.

Tre kvinner deltar i mesterskapet for Norge.

Slik ser resten av VM-troppen ut:

Kvinner: Othelie Høie (59 kg), Grace Bullen (62 kg), Marion Bye (76 kg).

Menn: Morten Thoresen (67 kg), Håvard Jørgensen (72 kg), Per Anders Kure (77 kg), Exauce Mukubu (87 kg), Felix Baldauf (97 kg), Oskar Marvik (130 kg).

