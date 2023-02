FINALETAP: Grace Bullen møtte sin overkvinne i finalen i ranking-turneringen i Kroatia fredag. Bildet er fra EM i Polen for to år siden, i Bullens kamp mot polske Jowita Wrzesien.

Bullen tapte klart for verdensmesteren

Grace Bullen (25) feide den ene motstanderen etter den andre av brytematta i Zagreb Open - før hun måtte gi tapt for regjerende verdensmester og fem år yngre Sakura Motoki fra Japan i finalen i 62-kilosklassen.

Norges for øyeblikket eneste topp internasjonale kvinnelige bryter vant over amerikanske Colleen Miracle i semifinalen med poengsifrene 8–6. I kvartfinalen slo hun usbekeren Ariukhan Jumabajeva uten å avgi poeng (4–0).

I ranking-turneringens gulloppgjør lå hun bokstavelig talt under med 0–3 etter snaut tre minutter.

Den korte pausen foran tre minutter-finishen var åpenbart ikke til særlig hjelp for Bullen. Motgoki (20) skaffet seg to nye poeng, og to poeng til. Dermed var i praksis forestillingen over. Den endte med japansk 7–0-seier.

Grace Bullens neste - ikke minst viktige oppgave - er en OL-kvalifiseringsturnering og EM i april. I september i fjor tok Bullen VM-sølv i 59-kilosklassen i Beograd.

Før jul kom hun til enighet med Norges bryteforbund om at hun frem mot OL i Paris høsten 2024 vil få støtte fra forbundet til å bruke sin personlige trener.