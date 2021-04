GIR SEG IKKE: Cecilia Brækhus, som her varmer opp før møtet med Jessica McCaskill i mars, bekrefter at hun fortsetter karrieren med ny trener. Foto: Melina Pizano, Matchroom

Brækhus legger ikke opp: − Kommer til å bokse så lenge jeg har det moro

Cecilia Brækhus (39) bekrefter at hun fortsetter boksekarrieren, og at hun mest sannsynlig skal samarbeide med Mike Tysons trener Billy White.

Av Per Opsahl

– Det er ingenting å si på motivasjonen min. Jeg elsker idretten min. Det å komme på gymmet og starte dagen med blodslit er noe jeg enda ikke er ferdig med. Å kunne pushe meg selv, flytte grenser og komme ut av komfortsonen er et liv jeg ikke er klar til å gi slipp på, sier Brækhus i en pressemelding publisert på hovedsponsor Betssons sider.

I mars tapte hun for andre gang mot Jessica McCaskill. Etter det første tapet i august i fjor vurderte hun sterkt å legge opp, men umiddelbart etter det andre tapet var hun klar på at hun ønsket flere kamper.

Det bekrefter Brækhus nå:

– Karrieren fortsetter, og jeg skal fortsatt være et fryktet navn i bokseverden, sier 39-åringen som mener hun var mye bedre i kamp nummer to mot McCaskill.

TO STRAKE TAP: Jessica McCaskill viser frem musklene etter sin andre seier mot Cecilia Brækhus (t.h.) i mars. Foto: Ed Mulholland, Matchroom.

– Kroppen fungerte bedre, og jeg presterte på et høyere nivå. Men det er ekstremt vanskelig å bokse mot en motstander som har så mange skitne triks. Hun trener på ting jeg vokste opp med at ikke hører hjemme noe sted i «the noble art of self defence», sier Brækhus.

Til VG utdyper hun hva hun legger i «skitne triks»:

– Hun holdt, snudde seg og senket hodet. Jeg er vant til å se motstanderne mine i øynene, sier Brækhus og legger til:

– Jeg bokset bedre enn i første kamp. Dessverre hadde jeg ikke alle svarene når hun bokser såpass urent, så det ble en mye tettere kamp enn jeg ønsket.

les også Knockoutseier for Bernard Torres: – Du verden som han leverte!

– Er det corona-situasjonen som nå er hovedgrunnen til at du forlenger karrieren? Du har jo vært ganske klar på i «alle år» at du ikke skulle holde på så lenge?

– Jeg tror alle andre enn meg har vært mer opptatt av når jeg skal slutte å bokse. Jeg tror fremdeles det sitter dypt inne for mange at en kvinne velger bort tradisjonelle ting for å bokse.

– Jeg kommer til å bokse så lenge jeg har det moro, sier Brækhus som fyller 40 år i september.

– Tror du det er realistisk å få en tredje kamp mot McCaskill?

– Det kan jeg ikke svare på. Det eneste jeg vet er at alt er mulig i boksing.

FORTSATT SULTEN: Cecilia Brækhus avbildet på vei inn til sin hittil siste kamp i Dallas, Texas 13. mars. Foto: Ed Mulholland, Matchroom.

Uten TV-avtale

Brækhus vil ikke antyde når hun går sin neste kamp. Hun har ingen bindende TV-avtale, og hun har heller ingen avtale med promotor Eddie Hearn.

– Jeg er fri til å forhandle med hvem jeg ønsker. Boksing har eksplodert på tradisjonelle TV-medier, men også når det kommer til streaming skjer det veldig mye spennende. Jeg har fremdeles et større og mer salgbart merkenavn enn McCaskill, mener Brækhus.

Hun har hatt Abel Sanchez som trener i sine tre siste kamper, men i pressemeldingen bekrefter Brækhus at hun nå mest sannsynlig kommer til å samarbeide med Billy White i Los Angeles. Det er samme mann som har trent blant andre Mike Tyson de siste årene.

AVSLUTTER SAMARBEIDET: Abel Sanchez (t.v.) har hatt treneransvaret for Cecilia Brækhus de tre siste kampene. Bildet er fra Big Bear, California, i fjor sommer. Foto: Klaudia Lech

– Er det definitivt at du ikke kommer til å gå flere kamper med Abel Sanchez i hjørnet? Hva er grunnen til at du ikke fortsetter samarbeidet?

– Abel tenker på å trappe ned litt, tror jeg.

Brækhus har kommet i kontakt med White og Tyson via personlig trener Peter Lee Thomas. Hun traff White på Tysons treningsanlegg i Los Angeles nylig, og har blant annet lagt ut video på Instagram av en treningsøkt de hadde.

– Har du andre trenere enn White i loopen?

– Nei, han var den som overbeviste meg helt om å fortsette, sier Cecilia Brækhus som av Ring Magazine nå er rangert som den syvende beste kvinnebokseren uansett vektklasse.

Brækhus har vunnet 36 proffkamper, ni på knockout, og tapt to.