FORSVARTE BELTET: Khabib Nurmagomedov beseiret Justin Gaethje. Her fra da han beseiret Dustin Porier i fjor høst. Foto: Mahmoud Khaled / AP

Khabib la opp på direkten etter nytt tittelforsvar

Khabib Nurmagomedov la opp på direkten etter at han beseiret Justin Gaethje i sitt tredje tittelforsvar i UFC. Mesteren sier han aldri vil slåss igjen uten faren sin, som døde i sommer.

– I dag vil jeg si at dette er min siste kamp. Det er ingen sjanse for at jeg vil komme hit uten faren min, sa Nurmagomedov rett etter kampen i et intervju vist på Viasat.

Nurmagomedov hadde full kontroll fra start i tittelkampen, og vant med et klassisk «triangle choke» i andre runde. Etter at motstanderen Gaethje tappet ut, lå Nurmagomedov oppløst i tårer på matta i flere minutter, og ble også trøstet av Gaethje.

– Dette var første gang etter det som skjedde med faren min. Da UFC ringte meg om denne kampen snakket jeg med moren min i tre dager om å ta den. Hun ville at jeg skulle komme hit og slåss, men jeg lovte henne at det skulle bli min siste, sier Nurmagomedov, og legger til at han må holde det han lovte.

Nurmagomedovs far Abdulmanap har vært sønnens trener gjennom hele karrieren, og har fulgt ham tett gjennom hele MMA-karrieren. I sommer døde faren av komplikasjoner grunnet coronaviruset. Nå vil aldri sønnen slåss igjen.

Flere andre MMA-utøvere hyller nå Khabib.

– Fantastisk prestasjon. Khabib er kanskje «the goat», sier Jack Hermansson på Twitter.

Nurmagomedov har herjet i UFC, og står med 29 seire i karrieren uten et eneste tap.

GIKK BORT: Khabib og faren sammen på en pressekonferanse i 2018. Faren gikk bort i sommer. Foto: MAXIM SHIPENKOV / EPA

Publisert: 24.10.20 kl. 23:07 Oppdatert: 24.10.20 kl. 23:19

