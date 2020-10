FEIRET OL-BRONSE: Jimmy Lidberg (t.v) og Fritz Aanes (t.h) var landslagstrenere for Norge da Stig-André Berge vant OL-bronsemedaljen i 60-kilosklassen i Rio de Janeiro for fire år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norges eks-trener: Ble tilbudt 100.000 dollar for å tape

Brytelandslagssjef Fritz Aanes (42) er ikke overrasket over påstanden fra Norges tidligere landslagstrener Jimmy Lidberg (38) om at han skal ha blitt tilbudt 100.000 dollar for å legge seg i en OL-kvalifiseringskamp.

Nå nettopp

– Det er ingen nyhet for meg. Jeg fikk greie på det da vi jobbet sammen, som vi gjorde i tre og et halvt år, sier Fritz Aanes.

– Men jeg har ikke opplevd det selv, og heller ikke med norske brytere i min tid, tilføyer hovedtreneren for herrelandslaget.

Fritz Aanes har vært involvert i brytesporten nasjonalt og internasjonalt i over 20 år. Han brøt i Sydney-OL i 2000 og Athen-OL 2004. Aanes og Jimmy Lidberg var trenere for Norges landslagsbrytere fra 2013 og til og med 2016-OL, da Stig-André Berge (37) vant bronsemedaljen i Rio de Janeiro.

les også Aanes: - Det er mye korrupsjon og mafia

Sveriges tidligere landslagsbryter Jimmy Lidberg, OL-bronsevinner i 2012 og VM-sølvvinner 2009 og 2011, og hans bror Martin Lidberg (47), verdensmester i 2003, ga nylig ut boken «Brottarbrödre» (Bryterbrødre). Aftonbladet omtalte den sist søndag, blant andre Jimmy Lidbergs oppsiktsvekkende påstander om forsøk på bestikkelser, avtalte oppgjør og det han i sin aktive karriere oppfattet som korrupte dommere.

– Det har vært veldig skittent (smutsigt), mange kamper er blitt kjøpt, sier Jimmy Lidberg - nå fysisk trener for Hammarbys fotballag i Allsvenskan - til den svenske avisen.

I boka skriver han om en hendelse der han angivelig ble forsøkt kjøpt. Det skal ha skjedd under en kvalifisering til Beijing-OL(der Stig-André OL-debuterte), i Roma i 2007. Han hadde vunnet tre kamper og måtte vinne den neste, mot en ukrainer, for å bli klar for sommerlekene i Kina.

les også Stig-André Berge: – Tvunget til å bryte i VM

Under oppvarmingen, en time før han skulle på matta, ble han ifølge Jimmy Lidberg «avbrutt» av en for ham ukjent mannsperson. Han spurte «rett ut» om Lidberg kunne tenke seg å tape mot betaling.

Jimmy Lidberg svarte at det var helt utenkelig.

– Da tilbød han meg 100.000 dollar, sier Fritz Aanes tidligere trenerkollega.

Etter valutakursen i 2007 var det 873.000 svenske kroner. Jimmy Lidberg avslo, ledet den påfølgende og avgjørende kampen klart på poeng, ukraineren utlignet, Lidberg fikk advarsel nummer tre - og til tross for svenske protester, var OL-drømmen hans knust. Lidberg mener dommerne hadde latt seg bestikke, i stedet for ham.

– Det skjedde også tidligere i karrieren, selv om det ikke var like mye penger da, hevder Jimmy Lidberg.

OPPLEVDE «TRIKSING»: Marthin Hamlet, her mot finske Timo Kallio i EM i 2014, forteller at det i tysk Bundesliga ble gjort noen tvilsomme avtaler bryterne imellom. Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / Lehtikuva

Marthin Hamlet var på det norske brytelandslaget, blant annet under Lidbergs og Aanes’ ledelse, frem til han byttet idrett og ble MMA-utøver i 2016.

– Jeg har ikke hørt om historien der Jimmy ble tilbudt penger, men det er ikke så veldig overraskende. For oss i Norge og Skandinavia henger en OL-medalje høyt symbolsk sett, mens det for en del andre utøvere er noe som kan redde fremtiden til hele familien. Det gjør jo noe med dynamikken.

– Jeg opplevde aldri noe lignende i min landslagskarriere, legger han til.

«Triksing» i tysk bryting

Hamlet har også konkurrert i tysk Bundesliga, og der var det et mer synlig problem at det ble gjort avtaler mellom utøverne.

– Det var ikke slik at lagene visste om det og organiserte det, men det var nok en del triksing og miksing mellom bryterne. At det ble avtalt at man skulle vinne to runder hver, og så gå «all in» i den femte, for eksempel. Jeg vil ikke henge ut noen nasjoner, men det var noen som var mer involvert enn andre slik jeg opplevde det, sier Hamlet som understreker at han aldri har fått tilbud om penger for å tape hverken i landslagssammenheng, eller i Bundesliga.

– Jeg hadde Jimmy som trener i tre år. Han hadde et stort navn internasjonalt, og var veldig respektert i miljøet. Han var også en beinhard trener, sier Hamlet.

les også Fortsetter til Paris-OL 2024: – Han ofrer alt

Fritz Aanes svarer nei på spørsmål om han - som aktiv eller trener - har opplevd lignende forsøk på bestikkelser.

– Jeg har bare hørt om det. Det har vært rykter, som aldri er blitt bekreftet - som i dette tilfellet. Det har vært «hysj-hysj», sier Fritz Aanes.

Han tror kanskje det var «mer før» da det, slik han uttrykker det, ga større gevinst for brytere fra fattige nasjoner i østblokken. Aanes understreker at han ikke har inntrykk av at det har vært eller er noe som florerer. På spørsmål om han har «sett noe» som har gitt ham grunn til å mistenke avtalt spill, bestikkelser og korrupsjon, svarer han at han «har sett et par resultater».

– Men det er ikke noe verre enn i andre sporter, mener Fritz Aanes.

Ps! Brytelandslaget er foreløpig innstilt på i delta i VM i Beograd 12.-20. desember. Påmeldingsfristen er 5. november. Det internasjonale bryteforbundet vil dagen etter endelig vedta om mesterskapet skal gå som det nå er planlagt. USA har gitt beskjed om at de ikke vil delta.

Publisert: 25.10.20 kl. 08:51