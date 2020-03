ALDRI TAPT: Khabib Nurmagomedov har aldri tapt i løpet av sin MMA-karriere. Den 18. april blir han utfordret av Tony Ferguson, til tross for corona-krisen. Foto: SAID TSARNAYEV / X06531

Trosser coronaviruset – tittelkampen arrangeres

Coronaviruset stopper ikke storkampen mellom Khabib Nurmagomedov og Tony Ferguson i april. – Det eneste som kan stoppe oss er en fullstendig shutdown, sier UFC-president Dana White.

Nå nettopp

Idrettsarrangement verden over har blitt avlyst de siste ukene på grunn av corona-situasjonen. Men kampsporten MMA har holdt det gående.

For halvannen uke siden gikk et UFC-stevne i Brasil og i helga ble det arrangert Cage Warriors-stevne i Manchester, riktig nok uten publikum.

Nå har også UFC sett seg nødt til å utsette stevner, men UFC 249, som inneholder den spektakulære tittelkampen mellom Khabib Nurmagomedov og Tony Ferguson i april, kommer til å bli arrangert.

les også MMA-Hamlet med storkontrakt – frykter corona-avlysning

UFC 249 Den russiske lettvekt-tittelholderen Khabib Nurmagomedov møter amerikanske Tony Ferguson.

Fire ganger tidligere har en kamp mellom de vært planlagt uten å bli gjennomført.

Khabib Nurmagomedov har i løpet av sin MMA-karriere 28 seire og 0 tap.

Tony Ferguson har i løpet av sin MMA-karriere 25 seire og 3 tap. Vis mer

USIKKER ARENA: Det er enda ikke blitt offentliggjort hvor tittelkampen skal gå, etter at den ble flyttet fra New York. Men UFC-sjef Dana White mener han har full kontroll. Foto: Isaac Brekken / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Den mektige UFC-presidenten Dana White har insistert på at denne kampen skal gå som planlagt, selv i de utfordrende tidene verden er inne i nå.

– Denne kampen vil skje. Gutta vil konkurrere. Vi finner en arena, og vi vil finne ut av dette. Jeg mener, det eneste som kan stoppe oss er en fullstendig shutdown, der alle er tvunget til å være i hjemmene sine, sier Dana White ifølge ESPN.

les også Vålerenga-keeperen ble MMA-utøver – skal møte svensk stortalent

Den norske MMA-utøveren Marthin Hamlet er ikke overrasket over at UFC-presidenten gjør alt i sin makt for å få gjennomført kampen.

– Han kommer nok til å få gjennomført kampen. Hvor smart det er, vet jeg ikke. Han er nok redd for at hvis kampen blir utsatt så blir det vanskelig å få det til senere. Når han først har bestemt seg, så får han det til, sier Hamlet til VG.

Slik gikk det da superstjernen Conor McGregor gjorde comeback tidligere i år:

Tittelkampen skulle i utgangspunktet gått i New York, men har blitt flyttet derfra på grunn av coronavirus-situasjonen i storbyen.

Foreløpig har det ikke blitt offentliggjort hvor kampen skal gå, men Dana White sier at han vet hvor kampen skal gå, men han vil ikke røpe det enda. Det eneste han kan røpe er at kampen kommer til å gå uten publikum.

les også Meek tapte på poeng i comebacket: – Bare skadet i hjertet

På Instagram har Dana White langet ut mot kritikken han har fått som følge av at UFC fortsetter.

– Jeg har over 350 ansatte som jobber for meg. Milliard-bedrifter permitterer alle ansatte akkurat nå. Vi har ikke permittert en person i UFC. Hver fighter som slåss for meg vil gå i kamp tre ganger i år. Planen vår vil fortsette. Alle skal få betalt, og vi skal finne ut av dette, og vi vil være den første idretten som kjører på igjen, forteller han.

Den svenske UFC-utøveren Jack Hermansson synes at det er kontroversielt at MMA-sporten fortsetter i disse tider, men påpeker at dette er jobben deres.

– Det er selvsagt kontroversielt å fortsette med stevner. Samtidig skal jeg gå kamp 2. mai hvis jeg kommer inn i USA. Det er vanskelig som fighter å ta stilling for det er jobben min, og jeg har ikke gått en kamp på et halvt år. Jeg får bare tro at UFC tar sine forholdsregler og løser det på best mulig måte, sier han.

Publisert: 24.03.20 kl. 16:43

Mer om Kampsport MMA

Fra andre aviser