Hamlet får tittelkamp i Cage Warriors: – Må vise at jeg har nivået inne

MMA-proff Marthin Hamlet (27) har signert kontrakt med Cage Warriors, og debuterer for organisasjonen med tittelkamp i lett tungvekt i London 29. juni.

I går kunne VG avsløre at MMA-profilen Kenneth Bergh er klar for UFC, og i dag er det klart at en annen norsk kampsportutøver har sikret seg en solid kontrakt.

Hamlet har nemlig signert en avtale med Cage Warriors – MMA-sportens svar på Europa League, dersom man ser på UFC som Champions League.

– Dette er stort for meg, og et viktig steg. Jeg får tittelkamp i debuten, og det viser at Cage Warriors har tro på meg, sier Hamlet til VG.

Han er veldig fornøyd med å få en såpass stor utfordring så tidlig i karrieren, men understreker også at dette blir en skikkelig realitetssjekk.

Nå får han altså tittelkamp i debuten, og det er svært sjelden kost. Motstander blir Modestas Bukauskas fra Litauen. Han har åtte seirer og to tap som MMA-proff, og står med tre strake seirer i Cage Warriors.

– Jeg må vise at jeg har nivået inne. Vinner jeg ikke her, så har jeg i alle fall ikke noe å gjøre i UFC med det første, sier 27-åringen.

Bukauskas har avgjort alle kampene før full tid, og er den klart mest rutinerte av de to før tittelkampen i lett tungvekt.

– I kontrakten min står det at jeg må forsvare tittelen min tre ganger hvis jeg vinner den. Men jeg har også en klausul at jeg kan gå til UFC uten problemer dersom de ønsker meg, forklarer Hamlet.

Cage Warriors er nemlig en stor rekrutteringsarena til UFC. Velkjente Conor McGregor hadde titler i to vektklasser i Cage Warriors før han debuterte for UFC i Stockholm i 2013, og Jack Hermansson har gått samme vei.

– Økonomisk er ikke denne kontrakten enorm, men det gir meg sportslig utfordring og hjelper meg til å ta karrierestegene jeg trenger. Jeg er veldig fornøyd nå, sier Hamlet.

Han bor i Tønsberg, men trener ofte sammen med Hermansson, Emil Meek, Kenneth Bergh og resten av profilene på Frontline Academy i Oslo.

27-åringen har «bare» fem kamper som proff i MMA-buret, men den tidligere landslagsbryteren har imponert stort og er en av de mest spennende kampsportutøverne for øyeblikket.

Publisert: 08.04.19 kl. 15:10