Joshua og Fury er enige om gigantmøter i bokseringen

Den britiske boksepromotoren Eddie Hearn bekrefter at verdens to beste tungvektsboksere – Tyson Fury (31) og Anthony Joshua (30) – skal møtes. Det er avtalt to kamper mellom de britiske kjempene.

– Det er riktig å si at i prinsippet er begge enige om den kampen. To kamper, sier Hearn til Sky Sports.

Fury er ubeseiret på sine 31 kamper (én uavgjort, og 21 knockoutseirer), mens Joshua har ett tap og 23 seirer (21 på knockout). Sistnevnte gikk på et sjokktap mot amerikanske Andy Ruiz jr. i fjor sommer, men tok de fire tittelbeltene (WBA, WBO, IBF og IBO) tilbake da han vant returkampen på overlegent vis i desember.

Fury er av Ring Magazine rangert som verdens beste tungvekter, etter at han herjet med Deontay Wilder og vant på teknisk knockout i februar.

Da Fury og Wilder møtte hverandre for første gang i 2018 endte det uavgjort etter en svært dramatisk kamp. Fury har det siste store VM-beltet (WBC) og er såkalt lineær tungvektsmester – en tittel han tok fra Vladimir Klitsjko i 2015.

Fury, Joshua, Wilder og Ruiz Jr. har for alvor blåst liv i tungvektsdivisjonen som på mange måter «lå brakk» i årene etter at Mike Tyson, Lennox Lewis og Evander Holyfield herjet. De ukrainske Klitsjko-brødrene, Vladimir og Vitalij, var helt overlegne frem til 2015.

Trolig i 2021

Nå blir det etter alt å dømme to oppgjør mellom Fury og Joshua, og det vil bli kamper som vil generere enorm interesse over hele verden. Men det blir trolig ikke noe av før i 2021.

– Det er fortsatt mye som gjenstår. Vi ser på arenaer og datoer, sier Hearn.

Han har vært promotoren til Joshua etter at han ble profesjonell kort tid etter OL-gullet han tok på hjemmebane i London i 2012. Hearn understreker at Joshua først må møte «førsteutfordrer» Dillian Whyte, som er rangert på tredjeplass foran Wilder, og deretter vil være klar for Fury.

PS! Hearn samarbeider også med Cecilia Brækhus, og det er ikke umulig at den norske boksedronningen kan bli å se i aksjon på et stevne der Joshua og Fury møtes.

