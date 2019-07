KAMPKLAR: Kenneth Bergh, her avbildet i 2016, skal endelig i aksjon igjen. Foto: Bjørn S. Delebekk

MMA-Bergh tilbake i natt: – Øyeblikk som det her jeg har ventet så lenge på

Ubeseirede Kenneth Bergh (30) skal endelig få vist seg frem i MMA-buret igjen. I natt møter han brasilianske Antonio Trocoli (28) i Las Vegas – med UFC-president Dana White som tilskuer.

Det er nemlig klart for tredje episode av «Dana White’s Contender Series» sesong tre, og der går Berg nest siste kamp i nattens show, som sendes direkte på ESPN. Norske seere kan få med seg kampen på UFC Fight Pass. Nattens stevne starter kl. 02.00, og Bergh går den nest siste av fem kamper.

Berghs motstander, Trocoli, står med 11 seirer og tre tap i sin proffkarriere. Nordmannen har seks seirer og null tap. Han har avgjort alle kampene sine før tiden.

– Jeg møter en dyktig og erfaren brasilianer, han er god stående og på bakken, er høy og har lang rekkevidde, sier Bergh til VG.

– Tøffe utfordringer er akkurat det jeg er ute etter og for å være i toppen må man slå topputøvere, det er øyeblikk som det her jeg har ventet så lenge på, forklarer 30-åringen.

MMA-Bergh: Hedrer sin døde mor og bror

At han har ventet lenge er ikke noen overdrivelse. Det er over to år siden Bergh var i aksjon sist. Flere ganger har kamper vært avtalt i ulike organisasjoner, men så har skader og avlysninger ødelagt. Senest i november, da han var på plass i Los Angeles for å gå kamp, og fikk vite dagen før at det ikke ble noe av.

Bergh mener det ikke er noe problem at han ikke har vært i kamp på to år.

– Det er ikke uvanlig i sporten med lengre opphold. Vi trener året rundt, og holder oss i form. Man er aldri ute av rytmen, og utvikler seg konstant. Jeg har hatt oppkjøringer med reise til stevner etc., og vært igjennom hele prosessen uten selve matchen fordi motstandere som har trukket. Jeg har også vært hjørnemann og fått vært med på hele prosessen der, så ting føles derfor ikke nytt, men velkjent, sier Bergh mens han er i gang med det siste vektkuttet før møtet med Trocoli.

Vektkuttet gikk greit, og han kom seg under grensen til lett tungvekt på 93 kilo uten problemer.

VARMT VEKTKUTT: Kenneth Bergh avbildet mens han kutter de siste kiloene i Las Vegas. Til høyre på bildet er Frontline Academys hovedtrener, Mohsen Bahari. Jack Hermansson er også med Bergh til USA. Foto: Per Meland

– Hvor viktig er denne kampen for deg nå – er seier alt som gjelder, eller handler det mye om hvordan du vinner?

– Det er alltid viktig å vinne, hver eneste match, men formatet er litt annerledes og det å levere en spennende match er nok viktigst i denne settingen. Når det er sagt er målet mitt å gi alt og prestere så godt som overhodet mulig for å sikre seier, det er alltid målet, sier Bergh og legger til:

– Det å følge ledelsen, eller andres, ønsker om hvordan man skal konkurrere er en rask vei til å miste fokus og kaste strategi og potensielt seier ut av vinduet.

«Dana White’s Contender Series» har blitt en ny viktig rekrutteringsarena til de store UFC-stevnene. UFC-president Dana White sitter ringside, og deler ut UFC-kontrakter til utøverne han lar seg imponere av.

Bergh har allerede sikret seg en toårsavtale, og er ikke ute av bildet selv om han skulle gå på sitt første tap i proffkarrieren. Tidligere har fightere som Johnny Walker, og Maycee Barber fått gjennombrudd via TV-serien. Bergh var også med på «The Ultimate Fighter» for litt over tre år siden.

Da tapte han «oppvisningskampen» som var inngangsbilletten til hoveddelen av serien. Seierherren, Eric Spicely, fikk UFC-kontrakt og slo blant andre Thiago Silva, som i helgen gikk tittelkamp i lett tungvekt mot Jon Jones.

