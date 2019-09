NY STORKAMP I KVELD: Jack Hermansson, avbildet etter seieren mot Jacare Souza i april, går hovedkampen på UFC-stevnet i København i kveld. Motstander er Jared Cannonier. Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hermanssons dristige trekk: – Kall meg gjerne utaktisk

I kveld er Jack Hermansson (31) hovedattraksjonen på UFC-stevnet i København. Spørsmålet er om den svensknorske MMA-stjernen tar en altfor stor risiko mot amerikanske Jared Cannonier (34).

Nå nettopp







– Det er mye risiko med denne kampen, men jeg er litt enkel. Kall meg gjerne utaktisk også. Jeg skal klare å slå alle i denne vektklassen. Taper jeg mot Cannonier, så er det en bekreftelse på at jeg ikke er god nok nå, sier Hermansson til VG.

Han er han rangert som den sjette beste mellomvekteren i UFC – verdens klart største MMA-organisasjon.

Jack Hermansson Fullt navn: Berndhard Jack Hermansson

Kallenavn: The Joker

Født: 10. juni 1988.

Høyde: 185 cm

Vekt 84 kg (mellomvekt)

Proffkarriere MMA: 20 seirer – fire tap

Tidligere mester i Cage Warriors.

Har vunnet syv av ni kamper i UFC, og er rangert på sjetteplass i mellomvekt

Er svensk statsborger, men har bodd i Norge siden han var 18 år. Har norsk kjæreste.

Motstander Cannonier er fire plasser under, og slik sett burde Hermansson kanskje ha ventet til en av fighterne over ham på listen var tilgjengelig.

Selv håpet Hermansson på å møte Kelvin Gastelum, men da hadde det ikke blitt kamp på ham i København – amerikaneren er nemlig ikke kampklar ennå.

Se helgens UFC-stevne direkte på Viaplay – sendingen starter 17.00 og Hermansson går trolig i buret i 22-tiden.

les også MMA-Hermanssons store sorg – mistet faren i ung alder

Cannonier er den høyest rangerte som var tilgjengelig nå. Neste helg forsvarer for øvrig mester Robert Whittaker tittelen mot Israel Adesanya.

– Jeg tror at jeg er klar for tittelen snart, og da skal jeg vinne på lørdag, sier Hermansson som også er klar over at det vanker en solid porsjon godvilje fra UFC-ledelsen når han takker ja til det de tilbyr av kamper – selv om han altså risikerer en nedtur på rankinglisten.

les også Konge av UFC-buret og følsom dyrevenn: – Jeg er skikkelig nerd

Vil gå kamper ofte

Hermansson, som i sommer signerte en lukrativ kontrakt med UFC, ser også mange fordeler med å gå kamp i København. Dette var en mulighet han rett og slett ikke kunne si nei til.

– Det er hovedkampen, nesten hjemmebane og jeg vil holde meg aktiv. Jeg liker å gå kamper ofte, og har gledet meg til å slippe det med jetlag og lang reise. Alt ligger til rette for at jeg skal prestere optimalt, sier Hermansson.

HØYERE RANGERT: Kelvin Gastelum (t.v.) var Jack Hermanssons ønskemotstander. Han er rangert på plassen over. Dette bildet er fra april da han taper kampen mot Israel Adesanya, som går tittelkamp neste helg. Foto: Michael Zarrilli / TT NYHETSBYRÅN

les også Nurmagomedov med ny maktdemonstrasjon – forsvarte UFC-tittelen

– Hvordan vil du beskrive Cannonier?

– Han er kraftfull og fysisk. Sparker og slår hardt, og har en veldig stor ro. Han har veldig god kondisjon til å være så muskuløs. Men jeg skal være bedre enn ham i alt ...

– Det er vel ingen hemmelighet at du vil prøve å få ham ned på bakken tidlig?

– Nei, og jeg ser for meg at jeg skal dominere og styre tempoet og bevegelsene. Forhåpentligvis får jeg han ned i bakken tidlig, og kan avslutte kampen mens jeg selv er hel og fin i kroppen, sier Hermansson med et glis.

Det er ikke noen hemmelighet at han gjerne går kamp igjen om kort tid, og at han da kan møte nevnte Gastelum, eller noen av de andre høyre rangerte fighterne.

Tror ikke kampen varer i fem runder

Cannonier sier følgende før møtet med Hermansson i et lengre intervju han har gjort med Viaplay:

– Grappling er Hermanssons største styrke. Jeg ser egentlig ikke så mange svakheter hos ham. Mitt opplegg er å ta styrken hans og snu det til en svakhet. Det faktum at han vil grapple med meg understreker jo at han ikke vil stå med meg. Jeg sier ikke at strikingen hans er en svakhet, for han er definitivt en kapabel striker.

les også Manageren rådet MMA-Bergh til å droppe kamp – vant enkelt

Amerikaneren har liten tro på at møtet med Hermansson varer tiden ut i fem runder à fem minutter.

– Han kommer til å bevege seg rundt, men jeg skal sørge for at buret blir mindre, og jeg blir større. Helt til han ikke har noe sted å gå. Det kommer ikke til å vare i 25 minutter. Dere kan fort se at det er jeg som tar ham ned, og han kan bare håpe at han ikke endre underst, sier Cannonier.

KVELDENS MOTSTANDER: Jared Cannonier, som her feirer sin seier mot David Branch i november i fjor, er på plass i København. Foto: Julio Cortez / TT NYHETSBYRÅN

Skal unngå panikk

Skal vi tro Hermansson er han mer enn forberedt på at det blir vanskelig å ta ned Cannonier.

– Vi har jobbet utrolig mye stående inn mot denne kampen. For hvis jeg ikke klarer å få ham ned, så skal jeg ikke få panikk. Bakkegamet er jeg trygg på at jeg er bedre enn ham, så derfor har vi lagt mye forberedelser stående slik at jeg kan vinne der også, forklarer Hermansson.

– Hva er ditt tips til Cannonier før møtet?

– Det er at han må knocke meg så fort som mulig, hvis ikke så er det kjørt. Men han er livsfarlig. I MMA har stilen så utrolig mye å si, og det er vanskelig å vite hvordan stilen hans passer før man er inne i buret.

Ribbeinsskade og drømmeresultater

Det siste halvannet året til Hermansson har vært en drømmereise. Han vant tre av sine fem første kamper i UFC, men karrieren tok virkelig av etter at han utrolig nok vant oppgjøret mot Thales Leites i Brasil i mai 2018 – til tross for en stygg ribbeinsskade.

les også Hermansson signerte ny lukrativ avtale med UFC: – Superstjernenivå

– Da så det mørkt ut, og jeg ville fått en mye lenger vei for å komme dit jeg er i dag, sier Hermansson.

Etter noen måneder borte på grunn av skaden, så kom han tilbake og slo Gerald Meerschaert, David Branc og ikke minst Jacare Souza i tur og orden.

Sistnevnte kamp tok han på kort varsel, og knuste høyt rangerte Souza på hovedkampen på stevnet i Florida.

Nå er han altså hovedattraksjonen i København, og med en ny seier vil Oslo-mannen ha befestet sin posisjon helt i toppen av mellomvektsklassen.

Publisert: 28.09.19 kl. 16:12







Mer om