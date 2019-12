VANT PÅ POENG: Anthony Joshua (t.v.) tok tilbake VM-beltene i returmøtet med Andy Ruiz Jr. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Joshua tok tilbake VM-beltene med poengseier

Tungvektsbokser Anthony Joshua (30) unngikk nærkampene med Andy Ruiz Jr (30), og sikret seg en overlegen poengseier i returkampen i Saudi-Arabia i kveld.

Dommerne var klare med to ganger 118–110 og 119–109 i favør Joshua etter 12 runder.

– Jeg er vant med å knocke folk ut. Sist gang rystet jeg ham, men ble fanget da jeg skulle avgjøre kampen. Jeg måtte korrigere meg selv. Jeg respekterer Andy og hans trenere. Denne sporten handler om å treffe, og ikke bli truffet, sa Joshua etter sin 24 seier av 25 mulige.

Han har 22 knockoutseirer, men satset altså først og fremst på å dra i land en poengseier foran 15.000 tilskuere i Darayeh.

TOK BELTENE TILBAKE: En strålende fornøyd Anthony Joshua strålte oppe i ringen etter å ha vunnet tilbake VM-beltene sine. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Så tok Ruiz mikrofonen oppe i ringen og skrek:

– Jeg vil ha en tredje kamp!

– Absolutt, svarte Joshua.

– Jeg kom for tung inn her, men det er ingen unnskyldning. Han utbokset meg, sa Ruiz.

Joshua åpnet best, og dominerte den første runden. Mot slutten av åpningsrunden fikk også Ruiz et kutt ved det venstre øyet etter et knallhardt høyreslag av Joshua.

I den andre runden var Joshua mer passiv, og Ruiz var langt bedre med.

Joshua var passiv i den tredje runden, der det ikke skjedde all verden. Runde fire var også jenv, men Ruiz avsluttet sterkt.

RETURMØTET: Andy Ruiz Jr (t.v.) og Anthony Joshua i aksjon i første runde av oppgjøret i Saudi-Arabia. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Viasat-kommentator Thomas Hansvoll hadde 2–2 etter fire runder.

Joshua hadde initiativet i femte runde, men begge fighterne var avventende. Joshua gjorde nok til å sikre seg runde seks og syv, men beveget seg mye og skulle tydeligvis unngå smellen fra det første møtet.

Men i runde åtte tok det mer fyr, og Ruiz var på offensiven. Det siste minuttet ble skikkelig intenst.

Joshua hadde bedre kontroll i niende runde, og i den tiende og ellevte danset han rundt uten at Ruiz fikk til noe som helst.

I tolvte og siste runde måtte Ruiz jage knockoutseieren, men det var Joshua som traff best ved par anledninger. Joshua danset rundt og satset på at han ville vinne på poeng.

Hansvoll hadde 115–113 i favør Joshua. Dommerne var altså enda klarere på at Joshua hadde vunnet kampen.

Et halvt år etter at Joshua mistet WBA, WBF, IBF og den mindre IBO-tittelen tok han dem altså tilbake.

TAPTE: Andy Ruiz Jr blir truffet av et voldsomt høyreslag fra Anthony Joshua. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Det var 1. juni i år at Ruiz sjokkerte de aller fleste ved å vinne på knockout mot frem til da ubeseirede Joshua i New York. Den meksikansk-amerikanske utfordreren kapret dermed tre av de fire store VM-beltene i tungvekt, og hadde allerede da kontraktfestet at han måtte møte Joshua i returkamp.

Amerikanske Deontay Wilder har det siste store VM-beltet (WBC) i tungvekt, og skal i februar møte Tyson Fury i Las Vegas. Fury er lineær tungvektsmester etter at han slo Vladimir Klitsjko i 2015.

Publisert: 07.12.19 kl. 23:09 Oppdatert: 07.12.19 kl. 23:26

