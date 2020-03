SUPERSTJERNE: Israel Adesanya er på kort tid blitt en av de virkelig store stjernene i UFC. Dette bildet er tatt etter at han ble mester i mellomvekt i oktober. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE / AFP

Adesanya forsvarer UFC-tittelen i natt: Fra mobbeoffer til superstjerne

Hvis du har sett Israel Adesanya (30) i MMA-buret, er trolig mobbeoffer det siste ordet som dukker opp i hjernen. Natt til søndag forsvarer han UFC-beltet sitt.

Nå nettopp

Ikke bare fordi han er mester i mellomvekt og en av de store i prestisjefylte UFC, men også fordi han oppfører seg rimelig «cocky» både i og utenfor buret – og en kar som ikke akkurat nøler med å bruke de store ordene.

Se kampsport på VG+: Lihaug går tittelkamp i Bergen lørdag kveld

Noen kaller han «den svarte Conor McGregor». Ingen dårlig attest å bli sammenlignet med MMA-sportens irske superstjerne, men Adesanya har holdt seg unna de store skandalene. I alle fall foreløpig.

les også Meek tapte på poeng i comebacket: – Bare skadet i hjertet

Denne helgen er det UFC 248 (det er med nummer stevnene i UFC blir katalogisert) i Las Vegas, og Israel Adesanya skal altså forsvare sin tittel i mellomvekt mot Yoel Romero, en 42 år gammel cubaner. Regnet for å være en av de aller tøffeste i hele sirkuset.

Adesanya er en god danser også – bare se videoen under:

Adesanya har sagt at han ikke føler seg som en ekte mester hvis ikke han har slått Romero, en utøver de aller fleste MMA-utøvere helst vil slippe å møte.

Men «The Last Stylebender», som Adesanya kalles, vil ikke styre unna noen. Romeros kallenavn er for øvrig «Soldier of God».

Til New Zealand Herald forteller Adesanya altså om en oppvekst med mobbing. Og ikke minst er han opptatt av hvordan han klarte å komme seg gjennom det.

– En dag gråt jeg foran speilet etter mobbing. Jeg var opprørt og begynte å snakke med meg selv. Det har jeg fortsatt med i årevis.

VAR PRESSET: Israel Adesanya i kampen mot Robert Whittaker (t.v.). Han var presset i starten, men vant i 2. runde. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE / AFP

– Du må kunne snakke med deg selv på riktig måte, fortsetter Adesanya, og mener at du kan nå dine mål gjennom å snakke med deg selv om det.

Han er opptatt av å gjennomføre det han har satt seg fore:

– Jeg liker ikke å måtte ta ordene i meg igjen. Så derfor forteller jeg alle at jeg kommer til å vinne. Så uansett hva som må til for å vinne, uansett hva det er i underbevisstheten som må drive meg til å vinne, så må jeg gjøre det.

Hittil har det være rimelig vellykket: 18 kamper og 18 seirer. 14 av dem på knockout.

Før MMA-karrieren drev han både med boksing og kickboksing. I boksing vant han fem av seks kamper, i kickboksing 75 av 80.

SHOWMANN: Israel Adesanya poserer med tittelbeltet etter seieren mot Robert Whittaker i Australia i oktober i fjor. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE / AFP

Han debuterte som MMA-utøver i 2012 og drev med det i fem år før han ble signert av UFC, som står for Ultimate Fighting Championship. Da hadde han rukket 11 kamper og 11 seirer.

6. oktober 2019 ble han ubestridt UFC-mester i mellomvekt etter å ha vunnet over Robert Whittaker på knockout i andre runde.

les også Vålerenga-keeperen ble MMA-utøver – skal møte svensk stortalent

Det er denne tittelen han i helgen skal forsvare for aller først gang.

Det vil si: Ekspertene begynte å tvile da Israel Adesanya i begynnelsen av uken stilte til et intervju med Combat TV der det var tydelig at han hadde et åpent sår på venstre arm. Han beroliget imidlertid med at det ikke var noen fare for kampen og at han ikke engang trengte å bruke antibiotika.

FULLTREFFER: Israel Adesanya har vært både bokser og kickbokser. Han får han inn et slag mot Robert Whittaker i tittelkampen i oktober 2019. Foto: Michael Dodge / AAP

Israel Adesanya ble født i Afrikas mest folkerike land, Nigeria, den 22. juli 1989. Det var fem barn i familien, som bodde i hovedstaden Lagos. Han var så vidt innom taekwondo på skolen, men drev ellers ikke med idrett.

Familien flyttet til Ghana en kort periode, men foreldrene ville at barna skulle få skikkelig utdanning og flyttet videre til New Zealand, til Rotorua på Nordøya. Da de kom dit, var Israel 11 år.

Han startet med kickboksing som 18-åring, inspirert av en film om thaiboksing. Etter hvert flyttet han til Kina og fortsatte kickboksing-karrieren der. Så bar det hjem til New Zealand, der han etablerte seg i Auckland og trente sammen med en rekke sterke MMA-fightere.

Resten er – som heter – historie. Spektakulære Israel Adesanya har gjort en særdeles god karriere ut av det, og den siste tiden før helgens tittelkamp har han oppført seg sånn som store mestere skal gjøre det – med store ord og nedlatenhet mot utfordreren.

GODT HUMØR: Israel Adesanya avbildet på en pressekonferanse i Texas i begynnelsen av februar. Foto: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Men Israel Adesanya kan få et problem i Las Vegas. Det skyldes en uttalelse han hadde om 9/11 – terrorangrepet mot USA den 11. september 2001. Uttalelsen falt da han skulle snakke om sin motstander Yoel Romero:

– Han er et menneske som alle andre, og alle liker å lage en myte om at «han er som stål». Eller så treffer du ham og han faller ikke. Jeg skal slå ham nok ganger, og etter hvert vil han falle som Twin Towers.

les også UFC-sjefen mener superstjernen tapte – varsler omkamp

Adesanya forsto at det ikke var noen klok måte å uttrykke seg på, og ba siden om unnskyldning på Instagram.

– La dem bare pipe. Jeg bryr meg ikke, sier han til South China Morning Post.

Publisert: 07.03.20 kl. 21:10

Mer om MMA Kampsport

Fra andre aviser