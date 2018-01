TAPTE KLART PÅ POENG: En blodig Emil Meek tapte klart på poeng mot Kamaru Usman. Bilder fra Viaplay. Foto: Grab: Viaplay.

Usman malte i stykker blodig Meek: - Jeg dominerte denne såkalte vikingen

Publisert: 15.01.18 05:07

OSLO/ST. LOUIS (VG) Det ble en brytekamp og et «nigeriansk mareritt» for Emil Weber Meek (29) mot Kamaru Usman (29) i nattens UFC-oppgjør. Nordmannen, som blødde kraftig under kampen og som måtte sy i etterkant, tapte klart på poeng.

Alle dommerne hadde 30–27 i favør Usman, som fikk kampen inn i sitt spor ved at det stort sett ble en brytekamp.

Han vant kampen, men ikke publikum. De buet voldsomt på nigerianeren da han ble intervjuet etterpå.

– Jeg vant denne kampen med 30 prosent innsats. Alle vet hva jeg er i stand til å gjøre, sa Usman oppe i buret etter seieren.

– Jeg var på 30 prosent, og dominerte denne såkalte vikingen. Dominerte. Og det var på 30 prosent, fortsatte «The Nigerian Nightmare», til stor pipekonsert blant de fremmøtte på tribunen.

Både Meek og Usman måtte sy noen sting etter kampen, men det var Meek som blødde klart mest under kampen.

UFC-president Dana White satt ringside, og det samme gjorde Tyron Woodley - mesteren i weltervektklassen der Meek konkurrerer. Rundt 10.000 tilskuere var til stede i Scottrade Center i St. Louis.

Før Meeks kamp ble legenden Matt Hughes hyllet. Den tidligere weltervektmesteren var nær ved å omkomme i en bilulykke sist sommer, men i natt kom han inn i arenaen og haltet seg frem til hedersplassen sammen med White.

Noen minutter senere kom Meek inn til Autokarma-låta «Fare, Fare Krigsmann»med det norske flagget hengende rundt halsen.

Usman dominerte gjennom hele oppgjøret

Usman, som går under kallenavnet «The Nigerian Nightmare», vant den første runden som foregikk på hans premisser nede på bakken. Usman fikk en nedtagning, og kontrollerte runden - uten at Meek hadde store problemer.

I åpningen av andre runde holdt Meek avstand, og forsøkte seg med noen spark og en «spinning elbov» før Usman igjen fikk nordmannen ned og begynte med brytingen igjen. Til stor frustrasjon fra publikum som buet kraftig.

Meek forsøkte seg med å pepre Usman med albuer mens han hadde nigerianeren over seg, men måtte også tåle å få noen i retur. Nordmannen blødde fra et kutt i panna, og fikk behandling for det i pausen før tredje og siste runde.

Tidlig i tredje runde traff Meek motstanderen i skrittet med et spark, ved et uhell, men etter en liten pause var kampen i gang igjen.

Stålkontroll for Usman på bakken

Meek ble tatt ned på bakken av Usman da det var gått et minutt, og slet voldsomt med å komme seg opp igjen samtidig som et kutt ved det venstre øyet blødde. Usman kontrollerte, og publikum buet mens Meek ikke klarte å komme seg opp.

Da et halvt minutt gjensto var Meek på bena, men ble raskt slengt i kanvasen igjen. Totalt kontrollerte Usman mesteparten av kampen på bakken, og Meek fikk aldri markert seg. Til slutt ble det et overlegent tap for nordmannen, som nå har vunnet en og tapt en i UFC-sammenheng.

Etter kampen var Meek tydelig oppgitt, og kastet munnbeskytteren sin og kom med flere banneord, både på norsk og engelsk.

PS ! Dette var Meeks andre kamp i UFC. I desember 2016 debuterte han ved å slå Jordan Mein på poeng i Toronto .

