STOR KARRIERE: Steffen Tangstad avbildet da han ble intervjuet av VG for to år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tangstad til VG om nervesykdommen: – Jeg må bare takle dette

KAMPSPORT 2018-10-28T17:18:23Z

Tidligere proffbokser Steffen Tangstad (59) er rammet av nervesykdommen polynevropati, og har mistet mye av kraften i armer og ben.

– Jeg får den hjelpen jeg trenger, og jeg må bare takle dette, sier Tangstad til VG.

Det var Tønsbergs Blad som først skrev om diagnosen til mannen som fyller 60 år neste sommer. Han kan ikke bli bra av sykdommen, men det er håp om å få bremset utviklingen. Det er halvannet år siden han merket de første tegnene.

– Jeg håper jo at dette ikke skal eskalere, men frykter det, sier Tangstad.

Polynevropati har ført til at Tangstad har mistet følelsen i hender og føtter, og han er blant annet avhengig av gåstol. Hvis symptomene blir verre, så må han trolig ta i bruk rullestol. Han har også problemer med hendene, og sliter med å lage mat og skrive.

Det er ikke boksekarrieren som er årsaken til sykdommen.

– Jeg har ingen plager i det hele tatt fra selve boksekarrieren. Det var seks hektiske år med 28 kamper og mange veldig gode minner. EM-kampene og tungvektsoppgjøret mot Michael Spinks var selvfølgelig veldig store opplevelser, sier Tangstad.

Han vil for alltid stå med gullskrift i norsk idrettshistorie. Han er to ganger europamester i tungvektsboksing, og i 1986 gikk han kamp i Las Vegas mot tungvektsmester Michael Spinks – en kamp som sørget for at det var boksefeber i Norge.

Ingen nordmann har bokset om tungvektstittelen hverken før eller siden.

Tangstad tapte den kampen på teknisk knockout i fjerde runde, og la umiddelbart opp. Men den enorme kampen vil han alltid bli husket for, og det er litt over to år siden han gjorde et større intervju med VG for å markere at det er 30 år siden møtet med Spinks .

Tønsberg-mannen legger ikke skjul på at han har hatt noen tøffe år. Han har vært plaget av depresjoner, og nå har han i tillegg fått en ny tøff diagnose å forholde seg til.

Dette er polynevropati: Polynevropati kalles også perifer nevropati. De perifere nervene i kroppen, og da særlig føttene, leder nervesignaler dårlig og fungerer ikke slik de skal.

Tidlige symptomer er ofte nedsatt førlighet i huden.

Senere i sykdomsforløpet kan det fremkomme gradvis økende lammelser.

Årsakene til sykdommen kan være mange. Diabetes, alkoholmisbruk, stoffskiftesykdommer, vitaminmangel, kreft og leddgikt har ofte en sammenheng med polynevropati. Kilde: pfizer.no

– Depresjonene har jeg hatt i mange år. Jeg har noen veldig tunge stunder, og så blir det noen «høye» stunder. Det har ingen sammenheng med polynevropati-diagnosen, forklarer Tangstad.

Han har hjemmehjelp i huset på Nøtterøy, og får en del praktisk hjelp av en kamerat.

Hylles på 60-årsdagen

22. juni neste år fyller Tangstad 60 år, og da skal han hedres med en byste som billedhugger Svein-Tore Kleppan lager. Det er Sissel Tveito som er ildsjelen bak prosjektet, og hun mener det er på sin plass at den tidligere proffbokseren gjøres ære på.

– Det han gjorde var en formidabel prestasjon av en vanlig gutt fra Tønsberg. I tillegg er han en fantastisk fin fyr. Det er på tide at han blir hedret med en byste, sier Tveito til Tønsbergs Blad.

Fakta om Steffen Tangstad Født 22. juni 1959.

Debuterte som proffbokser i 1980, og gikk totalt 28 kamper.

Vant 24 kamper, 14 på knockout, tapte to og to kamper endte uavgjort.

Ble europamester i tungvekt da han slo Lucien Rodriguez i København i november 1984.

Tapte også en kamp om EM-tittelen, før han tok den tilbake mot John Westgarth i 1986.

Møtte Michael Spinks i Las Vegas i 1986, men tapte gigantkampen om tungvektstittelen på teknisk knockout i fjerde runde.

– Jeg har ikke hatt noe å gjøre med dette selv, men setter veldig pris på at Tveito har satt i gang dette. Jeg ser veldig frem til å se bysten, sier Tangstad.