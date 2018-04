TROLIG AMERIKANSK MOTSTAND: Cecilia Brækhus avbildet på trening i Los Angeles forrige uke. Nå skal hun trolig møte Kali Reis 5. mai. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hevder Brækhus møter amerikanske Reis

Cecilia Brækhus (36) skal angivelig opp mot den amerikanske mellomvekteren Kali Reis (31) i Los Angeles om to uker.

For to dager siden ble det omsider bekreftet at Brækhus får sjansen til å vise seg frem for amerikanske TV-seere og tilskuere på det HBO-sendte stevnet på StubHub Center arena i Los Angeles.

Det er verdenseneren på herresiden, Gennady Golovkin, som går hovedkampen 5. mai.

Brækhus skal gå kamp på selve hovedstevnet, og det blir et stort utstillingsvindu for den norske stjernen - selv om arrangementet har kommet på føttene i siste liten.

Motstanderen er foreløpig ikke offentliggjort, men mye tyder på at det blir Reis.

Etter det VG erfarer har hun vært en av flere aktuelle motstandere, og i natt slo bokseskribenten David Avila fast på Instagram at det blir kamp mellom Brækhus og Reis:

Avila jobber for theprizefighters.com , og har gode kontakter i boksemiljøet i Las Vegas. Det er ventet at teamet rundt Brækhus, K2 Promotions, vil offentliggjøre motstanderen senere i dag.

Det er nå natt i Los Angeles, og VG har ikke fått svar på sine henvendelser til Brækhus og folkene rundt henne.

Reis går normalt kamper i mellomvekt - to klasser over weltervekt der Brækhus har tittelbelter i fem organisasjoner. Hun har 13 seirer (fire knockout), og seks tap.

Men hun har aldri blitt knocket ut, og det mot boksere som Christina Hammer (to ganger), Hanna Gabriels og Mikaela Laurén som hun møtte i Spania i 2014.

Reis vant en mindre tittel i mellomvekt for to år siden, og har gått flere kamper om titler i de større forbundene. I november 2016 tapte hun på poeng mot Christina Hammer i Tyskland.

Se opptak av møtet med Hammer her.

Reis har fire knockoutseirer, og den siste kom mot Victoria Cisneros i februar 2016. Cisneros tapte på poeng for Brækhus i 2010.

På papiret er Reis uansett en overkommelig motstander for Brækhus, som først og fremst har som mål å få vist frem VM-beltene og seg selv for det amerikanske publikumet. Og ikke minst TV-seerne.

Brækhus vant på knockout mot Lauren i oktober i fjor - hennes foreløpig siste kamp, og hun har 32 seirer (ni knockout) på like mange kamper så langt i karrieren. Hun har de siste ukene oppholdt seg i Los Angeles der hun nå blir trent av den tidligere proffbokseren og skuespilleren Lucia Ricjker .

