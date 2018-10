McGregor-comeback i «tidenes MMA-oppgjør»: – Umulig å si hvem som vinner

Den irske villmannen Conor McGregor (30) har vært borte fra MMA-buret i snart to år. Nå møter han den ubeseirede russeren Khabib Nurmagomedov (30) i Las Vegas. Oppgjøret kan bli tidenes mest solgte MMA-oppgjør.

– Dette er den største og beste kampen UFC kan ha akkurat nå. Det er helt rått, og denne kampen er definisjonen på hvorfor vi har MMA, sier den norske UFC-fighteren Emil Meek til VG:

For det er to veldig forskjellige stiler som møtes i T-Mobile Arena i Las Vegas. McGregor har en enorm knockoutkraft, og er sportens aller, aller største stjerne.

Brøt mot bjørnunge

Det er gått nesten to år siden han ble historisk og ble den første til å sikre seg to titler i UFC – MMA-sportens svar på Champions League.

Nå er han tilbake i buret, og skal opp mot Nurmagomedov som står med 26 seirer og null tap i sin karriere. Russeren har sin fremste styrke på bakken, og har «kvernet» i stykker motstander etter motstander. Nurmagomedov brøt faktisk mot en bjørnunge da han var liten, og TV-bildene av det gikk viralt for et par år siden:

Opptakten til kampen har vært kontroversiell, for det var Nurmagomedov som var målet til McGregor og hans følge da de angrep en buss i New York for noen måneder siden. Den episoden er fortsatt ikke avklart rettslig, men nå skal de i alle fall møtes til kamp.

Og som vanlig har McGregor gått verbalt til angrep på sin kommende motstander.

– Han er treig, lite bevegelig, og slagstyrken veldig middels. Han har kanskje hatt brytekamp mot dagestanske bjørner, men han har aldri vært i brytekamp mot en irsk gorilla. Det er det han skal møte nå, sier McGregor i UFCs egen dokumentarserie «Embedded ».

– Nurmagomedov bryter med bjørner, har brutt ned alle sine motstandere og aldri tapt en runde. Nå møter han en gal ire som har et av de beste blikkene jeg har sett. Han er lynrask, presis og hardtslående, sier Meek.

– Hvem vinner?

– Det er helt umulig å si! Hvis jeg skal gjette på noe, så blir det at McGregor vinner på knockout. Jeg tror brytingen til McGregor er bedre enn slagferdighetene til Nurmagomedov, sier Meek.

Han får støtte av treningskamerat og UFC-kollega Jack Hermansson.

– Dette er en 50/50-kamp, men må jeg velge noen så vipper det litt mot McGregor. Jeg tror han kan prikke ned Kahbib på vei inn, eller etter et mislykket nedtakningsforsøk tidlig i kampen. Men jo lenger kampen går, jo større fordel er det for Khabib, mener svensken.

Hvis kontroversielle McGregor tar denne seieren, så vil han befeste sin posisjon som tidenes mest populære MMA-utøver. Han står så langt med 21 seirer, og tre tapt. Hans eneste nederlag i UFC kom mot Nate Diaz , et tap han fikk hevnet i returoppgjøret .

I fjor var han en del av tidenes mest innbringende boksekamp , og nå er det spådd at rekordene for MMA-også kan slås. Den gamle rekorden på 1,65 millioner pay-per-view-salg er for øvrig fra oppgjør nummer to mellom Diaz og McGregor.

Selv om han ikke har gått kamp på lang tid, så tror ikke Hermansson at det er en svekket McGregor som skal i aksjon.

– Jeg tror at han kommer til å være bedre en noensinne. Han er en teknisk utøver som elsker alle kampsportens moment og jeg er sikker på at han har utviklet seg. Man kan si hva man vil om McGregor, men han trekker voldsomt med mennesker til MMA-sporten, sier Hermansson.

Andreas Roaldsnes er redaktør for podkasten MMA-revyen, og han gleder seg stort over at McGregor endelig er tilbake.

– Det er en enorm energi-innsprøyting å ha McGregor tilbake, og det merkes ekstremt når de største stjernene uteblir, sier Roaldsnes til VG.

– Jeg tror McGregor vinner, men Khabib er favoritt blant bookmakerne. Det tror jeg henger sammen med at han har flere måter å vinne på, for det er lite sannsynlig med seier på submission eller dommeravgjørelse for McGregor. Vinner han, så er det på en knockout, eller teknisk knockout, mener Roaldnes.