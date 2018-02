FAMILIETEAM: Floyd Mayweather (t.v.) jubler sammen med pappa etter seieren mot Conor McGregor i august i fjor. En returkamp i MMA-buret er ikke noe god idé ifølge senior. Foto: JOHN GURZINSKI / AFP

Pappa Mayweather bekrefter sønnens MMA-planer

Kampsportinteresserte verden over lurer på om bokselegenden Floyd Mayweather (40) faktisk kommer til å ta steget inn i MMA-buret. Pappa Mayweather bekrefter motvillig at det trolig kommer til å skje.

Ryktene skal ha det til at boksestjernen kan komme til å møte den tidligere wrestling-stjernen CM Punk , og ikke minst Conor McGregor - som han bokset mot for noen få måneder siden - i MMA-buret.

Floyd Mayweather har heller ikke gjort noe som helst for å avfeie ryktene. På Instagram-kontoen sin har han den siste tiden lagt ut flere videosnutter som tyder på en overgang til den mer ekstreme kampsporten.

– Slik jeg ser det, så tror jeg det går den veien, sier den eldste Floyd Mayweather, i et intervju som er gjort med ham i forbindelse med helgens boksekamp mellom Danny Carcia og Brandon Rios i Las Vegas.

65-åringen var til stede på kampen, og ble intervjuet av «Mayweather Boxing Channel» - boksefamiliens egen Youtube -kanal.

Sjansen er med andre ord stor for at utspillet kan være en del av en planlagt mediestrategi, men pappa Mayweather er ikke veldig entusiastisk med tanke på sønnens mulige MMA-karriere.

Mayweather senior har i flere perioder trent sønnen, og han satt i hjørnet da MMA-superstjernen Conor McGregor ble slått på teknisk knockout i boksekampen i Las Vegas i august. En kamp som genererte enorme inntekter til begge fighterne, og nå tyder ting på at Mayweather har planer om å ta steget inn i MMA-sporten.

På spørsmål om han som trener eller far vil råde sønnen til å prøve seg i den populære kampsporten, så svarer han følgende:

– Som trener: nei. Som far: nei.

Han er også skeptisk til om sønnen, som fyller 41 år om en snau uke, kan oppnå sportslig suksess i MMA. Han er en av tidenes beste boksere, med en drøss VM-titler og historiske 50–0 i kampstatistikk.

– Jeg tror han kan vinne noen få MMA-kamper, men det er best å la det være. Dette er snakk om å ta steget inn i noen andres lekegrind. Jeg tror ikke han kan gå noen annen vei enn bakover nå, mener altså den eldste av de to.

McGregor har sagt at han tjente 100 millioner dollar på boksekampen mot Mayweather, hans første og hittil eneste profesjonelle boksekamp. Mayweather skal ha tjent tre ganger så mye, og dersom det blir noe av MMA-planene vil det garantert være store penger involvert.

UFC-president Dana White, som var med på å arrangere boksekampen, har sagt at verdens største MMA-organisasjon er veldig interessert i å gjøre business med boksestjernen så lenge det er snakk om en MMA-kamp.

– Floyd sa før mot kampen mot Conor at han ville gjøre begge deler - både boksekamp og MMA-kamp. Vi får se hva som skjer, men det er opplagt at den eneste måten å få omkamp på er at han går inn i buret. Vi gikk over og bokset mot ham, nå er tiden inne for at han gjengjelder det, sa White ifølge MMAJunkie tidligere i februar.

