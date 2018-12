KAMPHANER: Jon Jones og Alexander Gustafsson under en pressekonferanse der kampen ble presentert. Foto: Julio Cortez / TT NYHETSBYRÅN

Tittelkamp i UFC: Testet positivt - nå flyttes stevnet

KAMPSPORT 2018-12-24T10:07:36Z

Når Jon Jones (31) tester positivt for anabole sterioder før tittelmatchen mot svenske Alexander Gustafsson (31), løser UFC 232-gallaen det med å flytte fra Las Vegas til Los Angeles.

Publisert: 24.12.18 11:07

Fordi Jon «Bon» Jones igjen har testet positivt, vil ikke Nevada - staten som Las Vegas ligger i - sanksjonere stevnet.

Det er ESPN som melder dette mandag.

Alexander «The Mauler» Gustafsson sier at han er klar til å «knocke» Jones uansett. Amerikaneren bedyrer at han er ren.

Dopingprøven det handler om, ble avgitt den 9. desember. Jones testet positivt også før tittelmatchen mot Daniel Cormier i juli 2017. Den gang ble han fratatt sitt tittelbelte og utestengt i 18 måneder.

Denne gang er det annerledes. Antidopingbyrået USADA mener nemlig at de spor av anabole steroider som finnes i prøven, kan være noe som er i kroppen helt tilbake fra 2017. Den mengden som finnes i Jones’ kropp i dag anses heller ikke for å være prestasjonsfremmende, og derfor kommer han ikke til å bli straffet om igjen.

Antidoping-organisasjonen i Nevada mener derimot at det er altfor kort tid igjen til stevnet, som går søndag, til at de rekker å behandle saken nå. Derfor er det bestemt at UFC-gallaen skal flyttes til Los Angeles, ifølge ESPN.

De som har kjøpt billetter til gallaen i Las Vegas, får tilbake om å få pengene tilbake - eller billetter til stevnet i Los Angeles.

Jon Jones gikk i natt ut på sosiale media med følgende melding:

– Jeg er fullt fokusert på mitt store mål om å ta tilbake tittelen i lett tungvekt. Jeg har avgitt prøver til USADA før denne matchen, og USADA har bekreftet det jeg har sagt hele tiden, at jeg er en ren idrettsutøver ... Jeg ser virkelig fram mot å gå mot Alex Gustafsson.

På en pressekonferanse tidligere i høst sa svensken dette om Jones’ tidligere dopingdom:

– Han får gjerne være dopet for min del. Jeg bryr meg ikke. Jeg bruker ikke krefter på det.