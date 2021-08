GÅR KAMP I NATT: Marthin Hamlet avbildet på innveiingen i Florida.

Hamlet gir blaffen i millionene før skjebnekampen

I natt er det «vinn, eller forsvinn» for Marthin Hamlet (29). Han må slå MMA-veteranen Cezar Ferreira (36) for å komme til PFL-finalen der én million dollar ligger i potten.

Av Per Opsahl

– Jeg tenker ikke så mye på pengene. Amerikanerne er opphengt i «millionen», men nå er det faktisk det å vinne denne kampen som gnager i hodet mitt, sier Hamlet til VG før nattens oppgjør i Florida.

Han er fortsatt to seirer unna å kunne ta med seg én million dollar (8,8 millioner kroner) hjem til Norge.

Hamlet vant sin første kamp i PFL meget overbevisende, og gikk inn i den andre kvalifiseringskampen med voldsom selvtillit. Derfor var det en enorm nedtur da han tapte mor Cory Hendricks.

– Denne idretten er så herlig når det går bra, og så sinnssykt kjipt når det går dårlig. Lang mer ekstremt enn det jeg opplevde i brytingen. De fysiske smertene er tunge, men det psykiske er enda verre. Det kan ikke skje at jeg skal tape to kamper på rad, sier Hamlet som har syv seirer og to tap som proff.

Etter tapet mot Hendricks fikk han ikke sove på et døgn, og følte at han hadde sviktet sine nærmeste.

– Det gnager meg fortsatt. Du har så mange som ofrer så mye for deg. Alle trenerne og de rundt. Jeg var borte fra barna mine i ti uker ...

– Jeg gjorde nybegynnerfeil, ble overivrig da det kom åpninger og hadde ikke mer på tanken da tredje runde kom. Hadde jeg hatt litt mer ro og is i magen, så kunne jeg avgjort den kampen i første runde, sier 29-åringen.

Til tross for tapet hadde Hamlet sanket nok poeng i den første kampen til å være blant de fire beste som får gå semifinale i lett tungvekt-klassen. Det skjer i natt og Hamlet er ventet å gå i buret 04.00 natt til lørdag. Kampen mot Ferreira kan ses på MMA TV.

VINN ELLER FORSVINN: Vinneren av oppgjøret mellom Cezar Ferreira (t.v.) og Marthin Hamlet kommer til finalen i PFL.

«Vet» hva som kommer

I det andre oppgjøret skal regjerende PFL-mester Emiliano Sordi og Antonio Carlos Jr. Dersom Hamlet skal møte vinneren av den kampen i finalen, så må han altså hamle opp med rutinerte Ferreira.

Den 36 år gamle brasilianeren har 14 seirer og ni tap som MMA-proff, og i UFC har han ni seirer og seks tap.

– Jeg tipper han åpner med et frontspark og kaster noen eksplosive kombinasjoner. Det gjelder å være våken fra start. Jeg er forberedt på å kontre ham slik at kampen fort kan endre karakter, sier Hamlet som naturlig nok har sin store styrke på bakken ettersom han er tidligere landslagsbryter.

OPPKJØRING I NORGE: Marthin Hamlet, som her sparrer med Kenneth Bergh, har hatt stort sett hele oppkjøringen i Oslo og Larvik.

Hermansson tapte mot Ferreira

Hamlets treningskamerat, UFC-stjernen Jack Hermansson, møtte Ferreira i 2016 i Brasil. Det ble et sjeldent tap for Hermansson.

– Kan Marthin lære noe fra ditt møte med Ferreira?

– Det tror jeg, for Ferreira har ikke endret seg så mye i stilen. Jeg endte på bunnen, og ble submitted med en armtriangel, som er hans favorittsubmission. Jeg tror Ferreira kommer til å bevege seg mye for å unngå å bli tatt ned av Marthin, sier Hermansson:

– Jeg vil at Marthin skal legge press på ham, for det er ikke noe Ferreira er veldig glad i. Marthin må uansett være taktisk her. Jeg vet hvor god Marthin er, og får han ut sitt beste kan han slå alle – definitivt også Ferreira, slår Hermansson fast.