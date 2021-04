KNOCKOUTSEIER: Bernard Angelo Torres, som her feirer en seier i Ekeberghallen i 2019, tok sin 14. proffseier i kveld. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Knockoutseier for Bernard Torres: − Du verden som han leverte!

Bernard Angelo Torres (24) hadde ingen problemer med å knuse colombianske Anuar Salas (33). Da Salas gikk ned for andre gang – i andre runde – stoppet dommeren kampen.

Av Per Opsahl

Fjærvekt-oppgjøret på et stevne i Barcelona var en god mulighet for Gran-bokseren til å vise seg frem på strømmetjenesten DAZN, som vises over hele verden, og ikke minst for Matchrooms mektige promotor Eddie Hearn som arrangerer stevnet.

Hearn likte tydeligvis det hans å fra Torres.

«Bernard Torres kan bokse» skrev Hearn på Twitter umiddelbart etter den korte, men imponerende, forestillingen.

Tidligere europamester Enzo Maccarinelli kom også med rosende ord på Twitter.

«Så imponerende ut», skrev briten.

– Han (Torres) så ikke veldig imponerende ut mot Costin Ion i desember, og trengte en god kamp. Du verden som han leverte! oppsummerte DAZN-kommentator Nick Halling som hadde med seg Alex Arthur som sidekommentator.

– Det er verdensklasse å stoppe denne bokseren (Salas), og så gjør Torres dette. Salas har tapt for prosepkter før, men ikke på denne måten, la Halling til.

De lot seg imponere av kraften til den norskfilippinske pluggen, og konkluderte med at det ikke er ofte de ser en slik kraft hos de mindre bokserne.

Så gjorde da også Torres jobben sin og vel så det, og 24-åringen sikret seg sin 14. seier av like mange mulige i proffkarrieren.

Salas hadde totalt 20 seirer og åtte tap før møtet med Torres, men kom til kampen med fem tap og én uavgjort på sine seks siste. Noe annet enn seier ville vært krise for Torres, men han imponerte med en overlegen seier.

Første runde var ikke halvveis før Salas gikk ned første gang. Torres traff med en venstre krok som sendte colombianeren på ryggen i kanvasen. Han kom seg opp på åtte, og holdt unna ut runden.

Torres var tålmodig og ventet på åpningene. Og de kom. Han traff flere ganger med sin venstre, og til slutt måtte Salas ta telling igjen. Nok en gang traff Torres med sin knallharde venstre – rett på haken til Salas. Da var det 40 sekunder igjen av andre runde, men dommeren stoppet det hele. Selv om Salas var på bena på åtte, så var han såpass rystet at dommeren mente det var nok.