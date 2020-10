KOMMERSIELLE PARTNERE: Geir Hamnes (t.v.) skal hjelpe Cecilia Brækhus blant annet med det norske sponsormarkedet. Foto: First Lady Management

Hamnes og Edvartsen skal jobbe for Brækhus

Duoen Geir Hamnes (66) og Svein-Erik Edvartsen (41) jobber for Cecilia Brækhus (39) på vei inn i boksekarrierens siste kapitel. Målet er at det også skal gi henne en karriereplattform når hun legger opp.

– Vi skal skaffe Cecilia sponsoravtaler og profileringsavtaler. Hun har et sterkt varemerke, men ingen bindende avtaler og det vil vi bidra til å forandre, sier daglig leder i «Artist & Event» Geir Hamnes til VG.

Brækhus har et sportslig apparat, med den amerikanske treneren Abel Sanchez i spissen, og så er det selskapet «Tabloid» som nå tar seg av mediehåndteringen.

På toppen av pyramiden er First Lady Management AS, der Brækhus selv er daglig leder og advokat John Rein styreleder.

– Jeg jobber med å skaffe meg et best mulig team og grunnlag når jeg henter tilbake VM-beltene. Det handler om å skaffe samarbeidspartnere både for sportslig karriere, og når jeg har lagt hanskene på hyllen, sier Brækhus til VG.

Det var vennen Halvor Bakke, blant annet kjent fra TV, som satte henne i kontakt med Hamnes og Edvartsen.

Tidligere toppdommer

Styreleder i «Artist & Event», Svein-Erik Edvartsen, kommer til å samarbeide tett med Hamnes for å følge opp Brækhus.

– Jeg skal selge varemerket Cecilia Brækhus. Det hun har fått til taler for seg selv, og det blir spennende å være med på reisen mot målet hennes om å ta beltene tilbake, sier Edvartsen til VG.

Edvartsen er kjent som tidligere dommer på toppnivå både i ishockey og fotball, og har jobbet i eventbyrået de siste to årene. Han har for øvrig ikke dømt kamper de siste årene som følge av en konflikt med NFF.

SKAL «SELGE» BRÆKHUS: Svein-Erik Edvartsen, her avbildet i 2017. Foto: Tore Kristiansen

– Hvor synlig blir du i «boksesirkuset»?

– Jeg blir ikke synlig i det hele tatt. Det nærmeste jeg har vært det som skjer i en boksering var da jeg som ishockeydommer dømte finalen i C-VM i 2004 mellom Litauen og Serbia. Det ble 529 utvisningsminutter, og den verdensrekorden står fortsatt, sier Edvartsen og ler.

Ny kamp i Norge?

Det er en drøy måned siden Brækhus annonserte at hun vil revansjere tapet mot Jessica McCaskill. Den amerikanske bokseren ble i august den første til å slå Brækhus, da hun vant på poeng i Tulsa og sikret seg alle VM-beltene til den norske boksedronningen.

HAR MISTET BELTENE: Cecilia Brækhus poserer med VM-beltene etter seieren mot Chris Namus i 2016. Nå håper hun å vinne dem tilbake. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brækhus antydet at hun vurderte sterkt å legge opp, men hadde kontraktfestet et returmøte og valgte altså å ta den muligheten. Med seier mot McCaskill, en kamp som trolig skjer i begynnelsen av 2021, vil det være store muligheter for et gigantmøte med den irske stjernen Katie Taylor.

– Alt er jo veldig usikkert nå (på grunn av corona, red.anm.), men planen er å reise tilbake til USA i desember, forklarer Brækhus.

– Det at du nå utvider teamet i Norge, betyr det at det er planer om flere kamper her?

– Jeg bokser min neste kamp i USA, men etter det er alt mulig, slår Brækhus fast.

