Madsen med TKO-seier i Cape Town

Publisert: 31.03.18 20:01

Torbjørn Madsen (29) fikk en god debut i den sørafrikanske MMA-organisasjonen EFC da han overkjørte motstander Bruno Mukulu (25).

To minutter og tre sekunder ut i andre runde hadde Mukulu fått nok, og «tappet ut» etter at han hadde hatt Madsen over seg og tatt imot en rekke slag og albuer.

Dommeren brøt inn og stoppet Madsen, som dermed får en seier på teknisk knockout i historikken sin.

– Jeg kom ikke i gang slik jeg ønsket, men jeg har god selvtillit på bakken, sa en fornøyd Madsen da han ble intervjuet oppe i buret etter seieren.

Bergenseren har nå fem seirer før full tid av like mange mulige i karrieren, og seiler frem som en ørliten joker blant spennende norske MMA-profiler.

Han var da også klar favoritt mot Mukulu, som hadde tatt turen opp fra weltervektklassen for å møte Madsen i mellomvekt. Nordmannen var betydelig større, og i går skilte det to kilo under innveiingen da vekta stoppet på 84 kilo for Madsen. Han var også åtte centimeter høyere, og fikk etter hvert godt utbytte av størrelsesforskjellen.

Mukulu åpnet kampen bra, og tok faktisk ned Madsen i første runde. Men mot slutten av åpningsrunden var det nordmannen som dominerte, og han fortsatte å presse kongoleseren også utover i den andre av de tre stipulerte rundene.

Madsen har skrevet under en lengre kontrakt med EFC, og blir garantert å se mer i aksjon i Sør-Afrika.

- Selv om denne kampen kom litt brått på, så har ting klaffet veldig bra. Jeg har en lengre kontrakt med EFC, så får vi se hvordan det spiller seg ut etter denne kampen, sier Madsen til VG etter fredagens innveiing.

Psykologistudenten er i Sør-Afrika for å ha eksternpraksis, og kombinerer altså studioene med profesjonell MMA i en organisasjon som hadde 21 millioner TV-seere på stevnene sine i 2017.

