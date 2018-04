ENDELIG KAMPKLAR: Cecilia Brækhus, her avbildet med promotor Tom Loeffler i Los Angeles forrige uke, skal i ringen om kort tid. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brækhus bokser i Los Angeles 5. mai: - Jeg er veldig glad nå!

Publisert: 18.04.18 17:30 Oppdatert: 18.04.18 18:42

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-04-18T15:30:46Z

Cecilia Brækhus (36) får etter mye frem og tilbake endelig sjansen til å vise seg frem for det amerikanske boksepublikumet og seere på storkanalen HBO. Hun bokser på StubHub Center i Los Angeles om litt over to uker.

- Det har vært en absurd situasjon. Enten hadde jeg viktigste kampen i karrieren ved å skrive boksehistorie 5. mai, eller jeg måtte pakke kofferten og dra hjem igjen til Norge. Jeg er veldig glad nå! sier Brækhus fornøyd til VG.

Brækhus blir dermed den aller første kvinnelige bokseren som vises på storkanalen HBO, og hun har lenge ventet på sjansen til å vise seg frem for det amerikanske publikumet. Motstander er foreløpig ikke offentliggjort.

– Det vil bli gjort i morgen, sier Brækhus som fortsatt er i Los Angeles etter å ha vært der siden begynnelsen av april.

Den norske boksedronningen har 32 seirer av like mange mulige i karrieren, og står med weltervekt-tittelen i fem forbund; WBA, WBC, WBO, IBF og IBO.

– Jeg har trent beinhardt hver dag, og blitt testet på mentale hele tiden. Ingen idrett er som proffboksing, sier Brækhus som har hatt noen frustrerende uker.

Brækhus neste kamp er sikret etter at det i dag ble offentliggjort i dag at Gennady Golovkin, verdens beste herrebokser uansett vektklasse, skal forsvare alle VM-titlene sine i Los Angeles 5. mai.

Kasakhstaneren skal møte Vanes Martirosyan i hovedkampen på stevnet som arrangeres av K2 Promotions - selskapet som samarbeider med Brækhus.

Golovkin har selv lagt ut på Twitter at kampen er avtalt, og han skal møte en armensk bokser som ikke har gått kamp siden mai 2016. Med andre ord er det ikke motstand fra øverste hylle, men teamet rundt Golovkin har vært klar på at han ville bokse 5. mai selv om storkampen mot Saul Alvarez gikk i vasken.

– Grunnen til at Golovkin og jeg var så gira på å bokse 5. mai var fordi vi begge ønsker å gå tre kamper i år, sier Brækhus som sist var i ringen da hun knocket ut Mikaela Laurén i oktober i fjor.

PS! Det ble i kveld klart at Alvarez utestenges i seks måneder for å ha avlagt to positive dopingprøver tidligere i år, skriver ESPN . Dermed kan han bokse igjen i august, og dermed er sjansen stor for at det blir et møte med Golovkin til høsten.

Denne artikkelen handler om Kampsport

Boksing

Cecilia Brækhus