Baby-lykke for to uker siden - nå er han i EM-finale: – Gode muligheter for gull

Stig-André Berge (34) er i sin første mesterskapsfinale på 11 år. Det kan bli hans første gull, bare to uker etter at han ble pappa for første gang.

Det gullet tok han sammen med kona Rosell Utne Berge. Tirsdag ettermiddag har han bare selv selv å stole på når han skal i aksjon i EM-finalen.

– Dette er stort for både Stig og oss. At han igjen viser at han kan være med i toppen, sier landslagstrener Fritz Aanes til VG foran kveldens finale i sør-russiske Kaspijsk.

– Tror du han vinner?

– Han er jo allerede i finalen, og har en god motstander. Men det er gode muligheter for å vinne, mener landslagssjefen.

Motstander i finalen er rumenske Mihai Radu Mihut.

– En ung og god bryter, sier Aanes.

Berge er etter hvert blitt 34 år. Han var sist i en mesterskapsfinale i Sofia i 2007. Da ble det EM-sølv.

– Stig er nok mer på hugget enn for 11 år siden, sier sportssjef Jacob Haug.

– Jeg tror han kommer til å takle denne muligheter bra. Han møtte forresten en rumener i finalen også i 2007, forteller sportssjefen i bryteforbundet.

– Finaleplassen er en bekreftelse på at arbeidet vi gjør hver dag fungerer. Og det er moro at vår mest rutinerte mann leverer, sier Fritz Aanes.

Stig-André ble norsk OL-helt i Rio, der han kom til bronsefinalen og vant den. I 2014 tok han VM-bronse. 34-åringen har bestemt seg for å satse videre til Tokyo-OL i 2020.

Grace Bullen kom til Russlannd mandag, og skal i ilden torsdag. Hun bryter eventuell finale fredag. Fredrikstad-kvinnen vant siste EM.

Mesterskapet går i Kaspijsk, i den tidligere terrorutsatte republikken Dagestan. Der er det stor interesse for fristil, mens gresk-romersk ikke er like populært.

– Det er synd at det er så lite publikum, sier Aleksander Karelin, den tidligere brytelegenden som nå er russisk politiker, til nyhetsbyrået Tass.

