Brækhus skjermer seg fra LA-kaoset: – Her har jeg funnet roen

Publisert: 05.05.18 16:58

LOS ANGELES (VG) Cecilia Brækhus (36) har aldri fått mer internasjonal oppmerksomhet, men i Los Angeles har hun funnet roen og ny inspirasjon. Nå mangler det «bare» å imponere mot Kali Reis (31).

– Jeg ser for meg at jeg legger flere «camper» dit, dette er blitt en helt annen verden og jeg har funnet en ny boksefamilie, sier Brækhus til VG.

– Her har jeg funnet roen oppe i alt kaoset, legger hun til.

Hun snakker først og fremst om idylliske Santa Monica, der hun har trent de siste fem ukene. 36-åringen har bodd i en leilighet en kort kjøretur unna Wild Card West Boxing Gym. Anonymt og skjermet.

– Det var jo lenge usikkert om det i det hele tatt ble kamp. Da det først skjedde, så har det vært nye ting å forholde seg til hver dag. De siste dagene nå har det tatt av med pressekonferanser og intervjuer. Det har vært helt enormt, og veldig morsomt, sier Brækhus.

– Det latinamerikanske miljøet her har fått med seg at jeg er adoptert fra Colombia. Jeg krysser fingrene for at de ikke finner ut før etter kampen at jeg ikke kan snakke spansk, sier Brækhus og ler sin trillende latter.

Får hjelp av gammel kjenning

Ingrid Egner, som bokset med Brækhus på landslaget på midten av 2000-tallet, promotor Tom Loeffler, PR-manager Bernie Bahrmasel, den norske advokaten John Rein og trener Lucia Rijker er de som utgjør kjernen av «Team Brækhus» for øyeblikket.

– Jeg har hatt gode folk rundt meg, og muligheten til å bygge opp energi og dyrke boksegleden. Ærlig talt, så har jeg kost meg samtidig som jeg har fått trent skikkelig, sier Brækhus.

– Utfordringen i Norge er at det ikke er det boksemiljøet og kompetansen der. Her er det liksom rett rundt hjørnet. Jeg har fått fantastisk hjelp av Ole Klemetsen og Ulf Johansen i Norge, men de er jo også fra en litt annen tid.

Bor privat

Hun har droppet hotellivet denne gangen, men tatt turen til Sheraton Gateway hotell ved flyplassen for å møte norsk presse i forkant av oppgjøret mot amerikanske Reis. De barker sammen i StubHub Center foran 10.000 tilskuere kl. 05.00 søndag morgen, norsk tid.

Det skal bli Brækhus’ store gjennombrudd i USA. Hun er blitt dyrket som verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse, og hun skal gå siste oppvarmingskamp før herrenes verdensener, Gennady Golovkin, går hovedkampen.

Det er første gang i historien at storkanalen HBO viser en kvinnekamp direkte i USA.

– Føler du ekstra press til at du må prestere nå som du skal vise deg frem i USA?

– Jeg gir ikke etter for press, men jeg føler at det er en motivasjon. Uansett om det blir ti runder, eller avgjøres før tiden, så ønsker jeg bare å levere og vise meg fra min aller alle beste side.

– Men dette er USA, og det er litt tynnere og hardere hansker. Det øker jo sjansen for at det kan bli knockout …

– Er et tap «katastrofe»?

– Nei, ikke i boksing. Men jeg tenker uansett ikke på det. Jeg tror aldri jeg har vært så rolig i forkant en kamp før. Det har vært så utrolig deilig å være her nede, sier Brækhus.

