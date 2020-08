Reagerer på reportertabbe: – Grovt uprofesjonelt

Under tirsdagens Zoom-pressekonferanse kom en reporter til skade for å kalle Cecilia Brækhus (38) for navnet til rivalen Claressa Shields (25). Det likte bergenseren dårlig.

Oppdatert nå nettopp

– Hei Claressa! åpnet reporteren spørsmålet med, før han igjen gjentok navnet til Cecilia Brækhus’ kanskje største rival, Claressa Shields, i neste setning.

– Hva kalte du meg?! utbrøt den norske boksestjernen, men svarte uansett på spørsmålet fra reporteren, og tok det tilsynelatende med et smil. Nå reagerer likevel Brækhus sterkt på Twitter.

– Det er grovt uprofesjonelt om det ikke var med vilje. Og bare slemt om det var med vilje, skriver hun.

Se hele seansen i videovinduet øverst.

Lørdag venter Jessica McCaskill (35) i ringen i det som blir Brækhus’ første kamp siden hun slo Victoria Bustos i november i fjor.

les også Brækhus og Shields i full ordkrig: – Hun er en bølle

De amerikanske journalistene på tirsdagens Zoom-samtale var dog mest interessert i å lure Brækhus ut i en ny ordkrig med nettopp mellomvekt-stjernen Claressa Shields, etter at hun har kalt seg selv for tidenes beste kvinnelige bokser, men bergenseren tok ikke agnet.

– Hun snakker bra for seg selv, og gjør en god jobb for å promotere kvinneboksing, så det er bare fint at hun sier det hun sier. Men jeg tror ingen av oss (Brækhus, Katie Taylor og Shields) er i posisjon til å kalle seg «G.O.A.T.» (greatest of all time) helt ennå, sier Brækhus.

RIVALER: Claressa Shields og Cecilia Brækhus er begge soleklare enere i hver sin vektklasse. Spørsmålet er om en av dem vil bytte vektklasse for å møte den andre. Foto: Klaudia Lech

Men at det kan bli en kamp mellom enten Brækhus og Shields, eller Brækhus og Taylor i fremtiden, det vil ikke 38-åringen utelukke.

– Det skjer så mye i kvinneboksing om dagen, så jeg utelukker ingenting, men det må gi mening for meg. Jeg bytter ikke vektklasse for moro skyld, sier hun.

Shields bokser i vektklassen over Brækhus, mellomvekt, mens Taylor er i vektklassen under, lettvekt. Alle tre er ubeseirede mestere i hver sin klasse, og alle tre har definitivt krav på den amerikansk-vridde tittelen «the GOAT».

– Altså, det er en stor tittel å dele ut! Jeg tror vi må vente litt før noen kan kalle seg det. Vi trenger noen flere store kamper.

Publisert: 11.08.20 kl. 22:43 Oppdatert: 11.08.20 kl. 23:04

Fra andre aviser