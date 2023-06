GJENNOMBRUDD: Tommy Lilleskog Langaker var en tur innom Oslo før han reiste til California og videre til Bangkok der han går storkamp i helgen.

Norges nye kampsportstjerne – fra lommerusk til millioninntekt

Tommy Lilleskog Langaker (29) har fått sitt store internasjonale gjennombrudd, og natt til lørdag går han storkamp i Thailand.

– Det har gått rimelig fort og tatt litt av, sier Langaker til VG og gliser i skjegget.

Haugesund-mannen er nemlig blant verdens beste i grappling grappling Fellesbegrep kampsport-teknikker som betyr at motstanderen skal gripes tak i og fanges i for eksempel ledd-låser og kvelninger. Grappling er en del av blant annet judo, bryting, brasilians jiu-jitsu og sambo.og brasiliansk jiu-jitsu brasiliansk jiu-jitsuEr en kampsport som i stor grad skjer på bakken. Det konkurreres både med og uten drakt, og under forskjellig regelsett. (BJJ). Enkelt forklart er det en kampsport der ikke slag og spark er tillatt. Motstanderen skal overvinnes med låsningsgrep og teknikker.

På verdensbasis er det enorm interesse, og 29-åringen har gått fra nærmest null i inntekt til å håve inn store summer på det han elsker.

Info Tommy Lilleskog Langaker Født: 8. februar 1994 (29 år) Bosted: Haugesund Høyde: 178 Konkurransevekt: 77 kg i ONE (lettvekt) Meritter: Seier i Place IBJJF European Open (2020)

Seier i Copa Podio Grand Prix (2019)

Seier i AJP Abu Dhabi Pro (2019)

Seier i AJP Grand Slam AD (2020 og 2022)

Seier i SWOP Swedish Open (2017 og 2019)

2. plass IBJJF World Championship (2018)

2. plass IBJJF European Open (2019 og 2022)

2. plass IBJJF Pans Championship (2018)

2. plass AJP Abu Dhabi World Pro (2021)

3. plass IBJJF World Championship (2021)

3. plass IBJJF European Open (2018) Vis mer

– Jeg har levd fra hånd til munn – inkassokravene har vært mange, flirer Langaker og legger til:

– Det er klart det føles befriende at det nå endelig løsner økonomisk, men penger har aldri vært drivkraften.

Tittelkamp i Bangkok

Natt til lørdag skal han møte amerikanske Kade Routolo på stevnet «ONE Fight Night 11». Stevnet vises i 170 land, og norske seere kan få det med seg på organisasjonens YouTube-kanal der det er nærmere syv millioner abonnenter.

«CO-MAIN»: Tommy Langaker mot Kade Routolo er nest siste kamp på stevnet i Bangkok.

I ONE er grapplingkonkurransene uten drakt, altså «no-gi» og dersom det ikke er avgjort i løpet av ti minutter sammenhengende er det dommerne som kårer en vinner.

Routolo er regjerende mester i ONES lettvektsklasse (77 kg). Han slo russiske Uali Kurzhev i oktober og skal nå for første gang forsvare tittelen.

Det blir altså mot Langaker, som slo den samme Kurzhev i februar med en «heel hook» i første runde.

Info ONE Championship Kampsportorganisasjon som arrangerer stevner der grener som MMA, grappling, thaiboksing og kickboksing foregår på samme arrangement.

Har hovedsete i Singapore og er stort i Asia. Har arrangert over 200 stevner de siste 12 årene.

Utvalgte fightere på hvert stevne får 50.000 dollar i bonus. Der spiller underholdningsverdi, innsats, ferdigheter og spektakulære avslutninger inn på hvem som belønnes. Tommy Lilleskog Langaker har fått bonus for begge sine kamper i organisasjonen-

Anne Line Hogstad (thaiboksing) og Thomas Narmo (MMA) har også konkurrert i organisasjonen. Vis mer

Millionbonus

Bonusen for den prestasjonen var på pene 50.000 dollar, over 550.000 kroner etter dagens kurs. Han fikk samme bonus for poengseieren i ONE-debuten mot Renato Canuto i august i fjor.

YouTube: Se avgjørelsen mot Kurzhev her

Til sammen over en million kroner i bonuser på toppen av det Langaker selv beskriver som en «god grunnlønn». Tidligere har han fått det til «å gå rundt» ved hjelp av inntekter fra seminarer, et eget sportsmerke og et gym i Haugesund.

– Tommys avtale med ONE er en fire kampers avtale der han får 150.000 kroner per kamp pluss bonuser, sier Langakers manager David Garcia til VG.

VIKING FRA HAUGESUND: Tommy Lilleskog Langaker blir «selvfølgelig» sett på som en «norsk viking» når han konkurrerer i USA og Asia.

– Han er en veldig spesiell utøver som valgte å gå «all in» på en idrett som ikke akkurat er kommersiell. Internasjonalt er det få som tjener penger på BJJ, men mot alle odds har Tommy fått det til, roser Garcia som også er manager for bryteren Grace Bullen og MMA-stjernen Jack Hermansson.

Seniormester som 14-åring.

Langaker fikk tidlig interesse for kampsport fordi han hadde to eldre brødre som «herjet» mye med ham. De fikk tidlig øynene opp for tradisjonell jiu-jitsu.

Info Brasiliansk jiu-jitsu (BJJ) Har sin opprinnelse fra Brasil og Japan for rundt 100 år siden.

Har likhetstrekk med blant annet judo og bryting, men med litt andre regler og teknikker. Fokuset er kamp på bakken og handler i stor grad om selvforsvar – slag og spark er ikke lov. Målet er å få motstanderen til å gi seg, eller «tappe ut».

Det er mange BJJ-utøvere som også gjør det bra i MMA.

Utøverne graderes i belter. Nybegynnere har hvitt, deretter blått, lilla, brunt og svart.

Det konkurreres i vektklasser, og med og uten drakter (draktene kalles for «gi»).

ADCC (Submission Fighting World Championship) er den kanskje mest kjente konkurransen med høyest status. Jon Olav Einemo ble i 2003 ADCC-mester da han slo legenden Roger Gracie. Vis mer

– Jeg merket tidlig at jeg mestret det veldig godt. Jeg ble norgesmester for senior som 14-åring og kom på landslaget.

Etter hvert dukket det opp et kurs i brasiliansk jiu-jitsu på en karateklubb i Haugesund.

– Det ga meg ekstremt mersmak. Tanken var å gå mer over til MMA, men det har blitt hovedfokus på grappling og brasiliansk jiu-jitsu. Akkurat nå fungerer det veldig bra, sier Langaker.

