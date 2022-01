Bernard Torres med ny seier i bokseringen

Proffbokser Bernard Angelo Torres (25) måtte slite, men er fortsatt ubeseiret etter å ha vunnet på poeng mot argentinske Mauro Alex Hasan Perouene (24) i Madrid i kveld.

Av Per Opsahl

Kampen var stipulert til ti runder, og gikk tiden ut da Torres fra Gran ble satt på sin aller største prøve i proffkarrieren.

– Bernard leverte på sitt beste nivå, og det mot en annen venstrehendt bokser. Han fikk en motstander som fulgte ham helt til døren, og det er en meget nyttig erfaring, sier Erik Nilsen som kommenterte kampen på VG+ Sport.

Torres bokset den nest siste kampen på stevnet i Madrid, og er en del av stallen til veteranbokser og promotor Sergio Martinez, som selv gikk hovedkampen og vant på poeng mot britiske Macaulay McGowan.

– Hvor stor fordel hadde Bernard av hjemmebane her?

– Det er klart det er en fordel å gå på hjemmebane, men jeg synes han vinner dette fortjent. Det er helt greit at en jevn kamp vipper i hans fordel, mener Nilsen.

Overlegen i syvende runde

Torres var nær ved å avgjøre kampen i den syvende runden, men Perouene kom seg igjennom og skapte trøbbel for Torres i de to siste rundene. To av dommerne hadde nordmannen som vinner, mens den tredje dommeren hadde argentineren.

Men den knepne poengseieren sørget for at Torres nå står med 16 seirer på like mange kamper. Nå er det store spørsmålet hva som blir veien videre.

– Jeg kan røpe såpass at det skjer store ting i april og mai, men nå må Bernard først levere i denne kampen, sa manager Roar Sørum hemmelighetsfullt til VG før torsdagens kamp.

