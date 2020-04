VANT EM-TITTEL: Angelo Rottoli (t.v.) takker Magne Havnaa for kampen etter å ha sikret seg EM-tittelen i cruiservekt i Bergamo i mai 1989. Foto: Morten Hvaal

Italiensk bokselegende, moren og broren døde av coronaviruset

I 1989 vant Angelo Rottoli (61) EM-kampen i cruiservekt mot norske Magne Havnaa på hjemmebane i italienske Bergamo. For få dager siden ble det bekreftet at Rottoli, hans mor og bror er blant de døde i coronaepidemien.

Nå nettopp

Ifølge italienske aviser døde Rottoli søndag etter å ha vært innlagt på sykehuset i Ponte San Pietro de to siste ukene. Hans mor og bror ble også ofre for pandemien som har rammet Italia voldsomt, men Rottoli skal ha vært så syk at han ikke fikk vite det før han selv døde.

Rottoli var bosatt i Presezzo like utenfor Bergamo, og var en meget kjent skikkelse i bymiljøet der han var profilert bokser på 80-tallet.

Han debuterte som proffbokser i 1981, og gikk sin aller siste kamp i april 1990 da han tapte for Daniel Neto i Milan. Rottoli vant 29 kamper, tapte tre og to kamper endte uavgjort.

les også Havnaa-familiens nye boksehåp: – Det er som om pappa fortsatt er her

BOKSEHISTORIE: Kai Robin Havnaa og onkel Erling Havnå avbildet i kjelleren der Magne Havnaa trente blant annet før EM-kampen mot Angelo Rottoli. Bildet er fra 2013. Foto: Bjørn S. Delebekk

Rottoli gikk VM-kamp mot Carlos De Leon i 1987, før han altså tok EM-tittelen mot Magne Havnaa to år senere.

– Han var en hyggelig fyr slik jeg husker ham. Jeg fikk en hilsen fra ham via en kickboksing-dommer jeg kjenner fra Bergamo på slutten av 90-tallet. Det er ganske uvirkelig at Rottoli måtte bøte med livet som følge av dette viruset. Det hele er bare trist, sier Erling Havnå til VG.

Han var med ringside da lillebror Magne gikk kamp mot Rottoli i Bergamo 26. mai 1989. Magne Havnaa måtte gi seg i den femte runden på grunn av et stygt kutt over det venstre øyet. Havnaa var knust etter tapet på teknisk knockout, men under et år senere ble han verdensmester i WBO mot Boone Pultz i danske Aars.

les også Brækhus corona-isolert i California – forberedt på å bli der i måneder

SNART 31 ÅR SIDEN: Magne Havnaa (t.v.) og Angelo Rottoli avbildet i Bergamo i mai 1989. Foto: Morten Hvaal

Magne Havnaa døde i 2004, og er den eneste norske herrebokseren som har tatt en profesjonell VM-tittel.

– Jeg har sett kampen til pappa mot Rottoli mange ganger. Det var en spennende kamp med høyt tempo fra start, der pappa åpner veldig sterkt. Så går han inn i en klokkeren uppercut i tredje runde, og tar telling. Han kommer seg opp og fortsetter å jage Rottoli til han nesten er ferdig. Da får han kuttet, kampen blir stoppet og EM drømmen ble knust. Det var en skikkelig god EM kamp, beskriver sønnen Kai Robin til VG.

Han har ikke fått med seg Rottolis død før VG tar kontakt.

les også Havnaa nærmer seg storkamp mot IBO-mester – satser på «corona-klausul»

– Det er jo tragisk å høre. Det som er litt rart er at da jeg gikk kamp i Bulgaria i 2017. En mann som hadde sett kampen ringside, kom bort til meg og hadde lagt merke til at det var noe kjent med meg. Det var dommeren fra kampen mellom pappa og Rottoli, forteller Kai Robin Havnaa.

Han får muligens en storkamp mot sørafrikanske Kevin Lerena, rangert som verdens femte beste cruiservekter, når boksesporten igjen kan gjenopptas.

I videoen under ser du Kai Robin Havnaa fortelle om dokumentarfilmen fra farens boksekarriere:

Publisert: 02.04.20 kl. 19:58

Fra andre aviser