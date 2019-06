SIKTER MOT NY KAMP: Cecilia Brækhus treffer Aleksandra Magdziak Lopes med en venstrejab i oppgjøret for syv måneder siden. Foto: Klaudia Lech

Brækhus med vekt-dilemma før nye kamper

Cecilia Brækhus (37) er i sin siste fase i karrieren, og må bestemme seg for om hun skal gå opp eller ned i vekt for å sikre seg et par storkamper før hun legger opp.

– Jeg kan ikke hoppe opp og ned i vekt, og jeg har ikke så veldig mange kamper igjen i karrieren. Nå må jeg ta et valg. Det blir et viktig valg, og noen veldig viktige måneder fremover, sier Brækhus VG.

Hun er for tiden hjemme i Norge og venter på at visumpapirene skal godkjennes. Når alt er i orden, reiser hun til USA for å starte oppkjøringen til sin neste kamp.

– Vi satser på at det blir en kamp i USA i september. Det er interesse fra flere av de store TV-kanalene der borte. Det er USA som blir den viktigste plattformen, men det blir selvfølgelig også viktig å få på plass TV-avtale i Norge, sier Brækhus til VG.

Hun var sist i aksjon i desember i fjor, og den ubeseirede norske boksedronningen vant overlegent på poeng mot Aleksandra Lopes i Los Angeles. Det var seier nummer 35 for Brækhus, og etterpå var hun klar på at hun skulle gå for de store kampene for å avslutte karrieren med stil.

Se høydepunkter fra kampen i desember:

Siden da har både amerikanske Claressa Shields (to vektklasser over) og Katie Taylor (to vektklasser under) gjort som Brækhus – nemlig skaffet seg alle de store beltene i sine vektklasser.

– Det er helt fantastisk for kvinneboksingen at det er en slik situasjon med store profiler. Det er også spesielt at jeg er imellom dem, og det ville blitt fantastiske kamper mot både Taylor og Shields, sier Brækhus.

Shields har flere ganger sagt at hun er villig til å gå ned én vektklasse, men at det er sjanseløst for henne å komme ned i weltervekt.

Se videoen der Shields spøker med at hun ikke vil ofre rumpa si for å få kamp mot Brækhus:

Nå har Shields annonsert at hun skal gå sin neste kamp i super weltervekt 17. august – mot Ivana Habazin, som Brækhus slo i 2014.

Taylor var i aksjon for kort tid siden, og slet seg til en meget diskutabel poengserier mot Delfine Persoon i New York.

Den irske stjernen er enormt stor i Irland, og det var folkefest da hun hadde med tittelbeltene til hjembyen Bray.

Men før det eventuelt blir kamp mellom Brækhus og Shields, eller Taylor, så skal hun i aksjon i september. Motstander der vil gi en solid indikasjon på om det blir opp eller ned i vekt.

– Jeg må finne ut av et par ting, og det er flere spennende navn som vil gi gode kamper. Det er farlig å kalle det oppvarming til møte med Shields eller Taylor, sier Brækhus.

Etter det VG erfarer er Hanna Gabriels fra Costa Rica en høyaktuell motstander dersom Brækhus skal opp i vekt. Hun ga Shields en meget tøff kamp for et år siden, og hadde faktisk den amerikanske stjernen i kanvasen i første runde før det ble poengtap.

Går hun opp i vekt, så åpner det også for et bokseoppgjør mot MMA-stjernen Cris Cyborg, en kamp som trolig vil vekke stor interesse også i USA og Brasil.

Hvis Brækhus velger å gå ned én vektklasse, så kan neste kamp bli mot amerikanske Jessica McCaskill, som tapte VM-kamp mot Taylor på poeng for halvannet år siden. Siden da har hun slått den argentinske duoen Erica Anabella Farias og Anahi Esther Sanchez på poeng.

Publisert: 13.06.19 kl. 12:05